ADO Den Haag baalt na beëindigen van uitreeks van Vitesse

De ontmoeting tussen ADO Den Haag en Vitesse heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De Eredivisie-wedstrijd in het Car Jeans Stadion eindigde doelpuntloos: 0-0. Vitesse had voor het eerst sinds december 2013 vier uitduels op rij in alle competities kunnen winnen. Het team van Alan Pardew blijft zeventiende op de ranglijst, terwijl Vitesse de zesde plaats zondag kan kwijtraken aan concurrent FC Utrecht.

ADO en Vitesse kwamen in een rommelige eerste helft niet tot scoren. Het team van Pardew begon weliswaar beter dan de bezoekers aan de wedstrijd en probeerde kansen te creëren, maar gevaarlijk werd men allerminst. De eerste grote kans van de wedstrijd was zelfs voor Vitesse toen Bryan Linssen een vrije trap van Oussama Tannane met zijn rug naar het doel wist te verlengen en de bal maar net over het doel van Luuk Koopmans ging.

Het aantal hoogtepunten in de eerste 45 minuten was op een hand te tellen, maar na een half uur spelen ontsnapte ADO aan een tegendoelpunt. Riechedly Bazoer versnelde met de bal aan zijn voet en schoot het leer met links hard op de paal. ADO schrok wakker en had in het restant van de eerste helft uitzicht op een goal. Een pass van Crysencio Summerville op Lex Immers was echter onnauwkeurig en Pasveer kon ternauwernood redding brengen op een niet overtuigende inzet van Tomas Necid.

Pasveer hield Vitesse na nog geen uur spelen opnieuw op de been. Na tussenkomst van de VAR na een duel tussen Danilho Doekhi en Aaron Meijers kreeg ADO een strafschop. Pasveer keerde de beroerde elfmetertrap van Necid met zijn benen en de rebound van de Tsjech was ook een prooi voor de doelman. Luttele minuten later kon Necid zich revancheren, maar zelfs voor een leeg doel, na een poging van Immers, kreeg hij de bal niet erin. De inzet had zo weinig kracht dat Pasveer alsnog redding kon brengen.

Vitesse maakte niks klaar in de tweede helft en beperkte zich tot tegenhouden. ADO, met Michiel Kramer in de ploeg voor Necid, kwam twintig minuten voor tijd tot scoren via een curieuze treffer van Meijers. Kramer bevond zich echter nét in buitenspelpositie en ging op de doellijn het duel aan met Doekhi. Ook in het restant van het duel kwam het scorebord niet in beweging. Het is voor het eerst dat ADO in vijf opeenvolgende Eredivisie-duels met Vitesse ongeslagen blijft.