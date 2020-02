Bruno Fernandes toont glimp van klasse op weer frustrerende avond voor United

Manchester United heeft voor de zestiende keer dit seizoen punten laten liggen in de Premier League. Op het eigen Old Trafford kwam de geplaagde ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer tegen Wolverhampton Wanderers niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Beide teams hebben nu na 25 speelrondes 35 punten; Manchester United staat voorlopig zesde op grond van een beter doelsaldo.

Manchester United verblijdde zijn supporters op de voorlaatste dag van de transferperiode met het aantrekken van Bruno Fernandes en de Portugese middenvelder kon vanavond direct rekenen op een basisplaats. Fernandes speelde als aanvallende middenvelder, ondersteund door Andreas Pereira en Fred. Hij liet bij zijn debuut een glimp van zijn klasse zien, maar kon het verschil niet maken en moest uiteindelijk genoegen nemen met een doelpuntloze remise.

Wolverhampton Wanderes was de bovenliggende partij in de openingsfase en kreeg na twintig minuten voetballen de eerste grote scoringskans van de wedstrijd. Verdediger Matt Doherty zette bij de tweede paal het hoofd tegen de bal, maar David de Gea redde schitterend. Manchester United kwam in het tweede deel van de eerste helft beter in de wedstrijd en was in de slotfase voor het eerst serieus gevaarlijk: Fernandes schoot na voorbereidend werk van Luke Shaw op landgenoot Rui Patrício.

Rui Patrício zat Fernandes na een uur spelen opnieuw in de weg, ditmaal door een vrije trap van de middenvelder onschadelijk te maken. Kort erna kreeg Wolverhampton aan de overzijde een goede kans op de openingstreffer: na een knappe individuele actie van Adama Traoré schoot Raúl Jiménez op de vuisten van De Gea. De bezoekers maakten in de absolute slotfase een moegestreden indruk, maar konden met het gelijkspel uiteindelijk wel tevreden van het veld stappen.