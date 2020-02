Feyenoorder Özyakup schiet in droomdebuut 44 jaar oud record uit de boeken

Oguzhan Özyakup had zich geen beter begin bij Feyenoord kunnen wensen. De middenvelder, die door de Rotterdammers wordt gehuurd van Besiktas, wist bij zijn debuut tegen FC Emmen al na 93 seconden te scoren. Özyakup is daarmee de snelst scorende Feyenoord-debutant in de Eredivisie aller tijden.

Özyakup leidde zijn doelpunt zelf in, door de bal met een sliding te onderscheppen van Tom Hiariej. Vervolgens begon Feyenoord via Luis Sinisterra aan een vlijmscherpe counter. De Colombiaan zette Nicolai Jörgensen aan het werk, die op zijn beurt Jens Toornstra vond op de rechterflank. Özyakup was inmiddels doorgesprint tot de zestien van FC Emmen, kon aldaar de bal ontvangen van Toornstra en schoof rustig binnen.

Het record van snelst scorende debutant voor Feyenoord in de Nederlandse competitie was al meer dan 44 jaar in handen van Rini Plasmans. De aanvaller maakte in november 1975 zijn debuut tegen Excelsior (1-4) en vond destijds binnen vier minuten het net. Opvallend genoeg bleef het voor Plasmans bij dat ene duel voor Feyenoord. Later speelde hij nog voor FC Den Bosch, Excelsior en FC Twente.

Het snelste doelpunt van een Eredivisie-debutant staat overigens op naam van Sebastian Jakubiak. De middenvelder scoorde op 2 december 2017 bij zijn debuut voor Heracles Almelo na zeventien seconden tegen Willem II.