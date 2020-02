Rentree Kadioglu komt nu te laat voor Fenerbahçe; Besiktas profiteert optimaal

Fenerbahçe heeft na vier overwinningen op rij weer punten laten liggen in de Turkse competitie. Op bezoek bij directe concurrent Trabzonspor verloor het elftal van trainer Ersun Yanal met 2-1. Trabzonspor gaat Fenerbahçe door de zege voorbij op de ranglijst en staat voorlopig derde in de Süper Lig; het verschil op de ranglijst tussen beide teams bedraagt nu één punt. Fenerbahçe eindigde het duel met tien man door een late rode kaart voor Luiz Gustavo. Besiktas won eerder op de dag met 1-2 van Rizespor en staat met vijf punten minder dan Trabzonspor zevende.

Deze week gingen er in Turkije stemmen op Ferdi Kadioglu te belonen met een basisplaats na zijn uitstekende prestaties van de voorbije weken, maar Yanal hield op de flanken opnieuw vast aan Tolga Cigerci en Garry Rodrigues. Dat pakte aanvankelijk goed uit, want Rodrigues stond na 45 seconden voetballen met een afgemeten voorzet aan de basis van de openingstreffer. De geboren Rotterdamer trok de bal na een individuele actie terug richting de strafschopstip, waarna Max Kruse succesvol de trekker overhaalde: 0-1.

Trabzonspor antwoordde echter snel en wist de wedstrijd nog in de eerste helft volledig te kantelen. De gelijkmaker kwam na precies een kwartier van de voet van Alexander Sörloth: na een heerlijke steekpass van Caleb Ekuban verschalkte de ex-spits van FC Groningen doelman Altay Bayindir in de korte hoek. Trabzonspor pakte door en bracht na dik een halfuur ook de 2-1 op het scorebord. Ditmaal kopte Filip Novak van dichtbij raak na een assist met het hoofd van Gastón Campi.

Campi verwierf zich met zijn treffer direct de status van matchwinner, want Fenerbahçe wist in de tweede helft geen comeback meer te realiseren, ondanks het inbrengen van Kadioglu een kwartier voor tijd. Vorige week won Fenerbahçe na het inbrengen van Kadioglu bij een doelpuntloze tussenstand nog met 2-0 van Istanbul Basaksehir, maar ditmaal kwam de rentree van de voormalig NEC'er dus te laat. Het elftal van Yanal bewees zichzelf daarmee een slechte dienst, want behalve dat men op de ranglijst wordt gepasseerd door Trabzonspor, komt stadsgenoot Besiktas ook dichterbij. De Zwarte Adelaars wonnen eerder op de dag met 1-2 bij Rizespor, door treffers van Burak Yilmaz en Gökhan Gönül.