Neymar laat Paris Saint-Germain-publiek schrikken met kapsel en blessure

Niets lijkt de zevende titel van Paris Saint-Germain in acht jaar tijd nog in de weg te kunnen staan. Zaterdagavond veegde de ploeg van Thomas Tuchel ook subtopper Montpellier van het veld: 5-0. Neymar baarde opzien door met een roze coupe het veld te betreden. De Braziliaan strooide wederom met passes en dribbels, maar liet het PSG-publiek ook schrikken toen hij vlak voor rust ogenschijnlijk geblesseerd raakte.

In de zesde minuut werd een treffer van Pablo Sarabia nog afgekeurd, maar twee minuten later was het alsnog raak voor de Spanjaard. Neymar werd gestuit door de Montpellier-verdediging, waarna Sarabia de stilliggende bal vanaf de rand van de zestien prachtig langs doelman Dimitry Bertaud krulde. De goalie van Montpellier moest al in de zeventiende minuut met rood van het veld, nadat hij ver uitgekomen was om de weggesnelde Kylian Mbappé af te stoppen, maar daarbij hands maakte.

Tegen tien man was er geen houden aan voor de nummer vier van Frankrijk. Een combinatie tussen Ángel Di María en Sarabia bracht eerstgenoemde vrij voor de ingevallen doelman Matis Carvalho, waarna de Argentijn met een subtiel stiftje scoorde. Nog voor rust werd het 3-0 via een ongelukkig eigen doelpunt van Daniel Congré, die na een PSG-corner de bal onbedoeld achter zijn eigen keeper kopte.

Er leek daarmee geen vuiltje aan de lucht voor PSG, maar op slag van rust raakte Neymar geblesseerd aan de onderrug na een charge van rechtsback Arnaud Souquet. De Braziliaanse ster werd minutenlang behandeld en zocht voortijdig de kleedkamers op, maar keerde na rust gewoon terug op het veld en speelde de wedstrijd vervolgens helemaal uit. In de 57ste minuut bediende Neymar ploeggenoot Mbappé met een schitterende steekbal, waarna de Fransman de 4-0 op het scorebord zette.

Ook bij het vijfde doelpunt van Paris Saint-Germain was Neymar betrokken. De vleugelspits zag zijn voorzet vanaf de linkerflank worden weggebokst door Carvalho, waarna het voor Layvin Kurzawa een koud kunstje was om de bal in te tikken: 5-0. Joris Chotard kreeg in de 88ste minuut zijn tweede gele kaart, waardoor Montpellier het duel met negen man eindigde. PSG-invaller Edinson Cavani dacht enkele minuten later zijn goaltje mee te pikken, maar zag de VAR het doelpunt afkeuren wegens buitenspel.