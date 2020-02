Bruggink houdt vurig betoog: ‘Schandalig hoe er met hem wordt omgegaan’

Wout Brama ontbreekt zaterdagavond opnieuw in de wedstrijdselectie van FC Twente voor het thuisduel met Sparta Rotterdam. De zeer ervaren middenvelder kwam op 20 december voor het laatst in actie voor de Enschedese club en maakt nu zelfs geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Arnold Bruggink is zeer kritisch over de manier waarop trainer Gonzalo García García Brama behandelt.

"Ik vind het schandalig hoe er op dit moment wordt omgegaan met hem", laat de oud-speler van onder meer FC Twente vanavond in niet mis te verstane woorden weten bij FOX Sports. Bruggink merkte vorige week op dat Brama ontbrak in de wedstrijdselectie van Twente voor het bezoek aan PSV (1-1). "Ik zag de selectie vorige week en heb Brama toen een berichtje gestuurd met de vraag of hij geblesseerd was. 'Nee, nee. Ik ben al twee weken fit', stuurde hij terug. Vervolgens ga je kijken wie er wél allemaal op de bank zitten. Er zitten tien spelers op de bank!"

Bruggink benadrukt dat García García het recht heeft om Brama te passeren op sportieve gronden. De analist had echter wel graag gezien dat de trainer de 33-jarige middenvelder minstens op de bank had gezet voor het thuisduel van vanavond met Sparta. "Het kan dat hij Brama niet goed genoeg vindt voor de basis. Maar hij is een aanvoerder", vervolgt Bruggink. "Wout Brama heeft vorig seizoen FC Twente zowat in zijn eentje teruggebracht naar de Eredivisie, met alles wat hij naast het voetballen moest doen. Hij is ook nog eens het gezicht van de club, onder meer naar de sponsors toe. Hij wordt overal voor ingezet en is nu aanvoerder van het elftal: zo kun je niet met zo’n speler omgaan."

"Je kunt hem gerust op de bank zetten; hij is een slimme jongen die je heus wel kunt vertellen: 'Wout, jij gaat op dit moment even niet spelen bij mij, dus je zit op de bank. Maar je bent wel aanvoerder van het elftal, dus ik heb graag dat je helpt.' Maar door hem buiten de selectie te laten, maak je echt een statement. Het is totaal onnodig, echt totaal onnodig, omdat je het hem kunt uitleggen. Er zitten jongens op de bank waarvan je niet kunt zeggen dat ze beter zijn, dat gaat gewoon niet", aldus Bruggink, die in dat kader onder meer wijst op Giorgi Aburjania, huurling van Sevilla. "Het is totaal onnodig: zo hoor je niet om te gaan met de aanvoerder van een elftal. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Dit voelt een beetje als onrecht. Ik kan me voorstellen dat dat voor Wout Brama ook zo voelt." Bruggink benadrukt tot slot dat Brama absoluut geen moeilijke jongen is. "Wout Brama is absoluut geen muiter. Ik denk dat als jij buiten de wedstrijdselectie gelaten zou worden, ze een groter probleem zouden hebben", zegt hij desgevraagd aan analist Hugo Borst.