‘Van Bommel had gelijk: Bergwijn had geen vertrouwen in medische staf PSV’

Niet alleen trainer Mark van Bommel had geen vertrouwen in de medische staf van PSV, dat gold ook voor zijn pupil Steven Bergwijn, zo onthult Hugo Borst zaterdagavond in De Eretribune op FOX Sports. Volgens de journalist lag een conflict met het medische team van de club eraan ten grondslag dat de lichtgeblesseerde Bergwijn begin januari niet meeging op trainingskamp naar Qatar. Eind januari vertrok Bergwijn van PSV naar Tottenham Hotspur.

Borst benadrukt dat de in december ontslagen Van Bommel al langere tijd in onmin leefde met de staf. "Van Bommel werd natuurlijk door de medische staf uitgelachen, 'dokter Van Bommel' werd hij genoemd, omdat hij het beter wist", zegt Borst, die weet dat Bergwijn aan de kant van Van Bommel stond. "Aan de andere kant heeft hij wel gelijk gehad wat Steven Bergwijn betreft, met die hamstringblessure. Er was geen vertrouwen meer in de medische staf, daarom heeft Bergwijn gezegd: 'Ik wil mijn eigen fysiotherapeut meenemen naar Qatar'. Dat mocht niet, en daarom is Bergwijn achtergebleven. Hier heeft Van Bommel dus een punt. Kortom, het is een teringzooitje bij PSV."

Dat zowel de ontslagen Van Bommel als algemeen directeur moddergooien in de media, verbaast Borst. "Er is veel vuilspuiterij, valt mij op, en ze doen er allebei aan mee. Van Bommel is mijn vriend niet, die van jou zeker niet", knipoogt Borst richting tafelgenoot Marco van Basten, die als bondscoach van Oranje in conflict raakte met Van Bommel. "Maar ik vind dat Van Bommel wel van een hoop dingen de schuld krijgt. Om te beginnen: toen die achterlijke hooligans voor de deur stonden na de wedstrijd tegen FC Twente, toen heeft Toon Gerbrands gezegd: 'Het is allemaal de schuld van Van Bommel!'"

Er valt volgens Borst het nodige aan te merken op de beslissingen van Gerbrands. "Toon is natuurlijk iemand die boeken schrijft, waarin je leert dat je je verstand moet gebruiken, je ratio. Hoe geef je goed leiding? Dat is als je ook in crisissituatie koel bent. Als je dan daar, ten overstaan van heel veel mensen, waaronder journalisten, roept dat het allemaal Van Bommel zijn schuld is … En hij heeft ook geroepen dat Van Bommel dingen laat lekken. Die voortdurende vuilspuiterij past niet bij PSV, maar die deksel is eraf, en het houdt maar niet op. Het gist en het gist, en het is vuig en smerig."

Borst stelt dat Gerbrands zijn hand in eigen boezem moet steken. "Stel dat Van Bommel lekt, dat gebeurt. Maar daar doet ook Toon Gerbrands aan mee, die heeft ook zijn informanten. Iedereen lekt, maar het wordt zo langzamerhand toch wel tijd dat iemand zegt: 'Nu zand erover, we moeten weer doorgaan.'"