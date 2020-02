Advocaat laat Özyakup debuteren en heeft extra aanvalsoptie bij Feyenoord

Oguzhan Özyakup maakt zaterdagavond direct zijn debuut voor Feyenoord. De deze week op huurbasis van Besiktas overgekomen middenvelder start in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen in de basis in plaats van de geblesseerde Orkun Kokcü. Róbert Bozeník, de andere winteraanwinst van Feyenoord, zit ook bij de wedstrijdselectie van trainer Dick Advocaat, maar moet voorlopig nog genoegen nemen met een reserverol.

Advocaat had de basisplaats van Özyakup vrijdag al verklapt op een persconferentie. De 27-jarige spelmaker neemt op het middenveld de plek over van Orkun Kokcü. Laatstgenoemde hield een lichte hamstringblessure over aan het midweekse bekerduel van Feyenoord met Fortuna Sittard. Verder kiest Advocaat voor dezelfde namen die afgelopen dinsdag na een verlenging met 1-2 wonnen van Fortuna Sittard.

Dat betekent onder meer dat Luis Sinisterra zijn basisplaats behoudt. De Colombiaanse vleugelaanvaller had tegen Fortuna Sittard een basisplaats, omdat Sam Larsson ziek was. Larsson is inmiddels weer fit, maar zit vanavond op de reservebank. Datzelfde geldt voor Luciano Narsingh, die tegen Fortuna Sittard belangrijk was met het winnende doelpunt in extremis. Nicolai Jörgensen viel tegen Fortuna Sittard uit met liesklachten, maar de Deense spits is fit genoeg om te starten.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Özyakup, Fer; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra

Reserves Feyenord: Marsman, Ten Hove, Johnston, Van der Heijden, Ié, Karsdorp, Tapia, Narsingh, Larsson, Bozeník