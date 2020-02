Champions League-race ligt open na duel tussen Leicester City en Chelsea

De topper tussen Leicester City en Chelsea, de nummers drie en vier van de Premier League, heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het competitieduel eindigde in 2-2 en zodoende behoudt de ploeg van Brendan Rodgers de riante voorsprong van acht punten op de concurrent uit Londen: 49 om 41. De ploegen onder de top vier hebben baat bij het resultaat. Frank Lampard koos ervoor om Kepa Arrizabalaga op de bank te zetten, ten faveure van Willy Caballero, maar mogelijk is hij niet veel wijzer geworden.

Het eerste bedrijf in het King Power Stadium eindigde doelpuntloos. Het ontbrak beide teams aan finesse in de laatste meters, ondanks dat er enkele goede kansen werden gecreëerd. Met name Chelsea liet na om aan de leiding te gaan. Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi en Mason Mount slaagden er in het strafschopgebied in om de bal niet eens op doel te krijgen. De beste kans was ook nog eens voor het team van Rodgers, na 25 minuten spelen.

Na een fout van César Azpilicueta en voorbereidend werk van Ayoze Pérez schoot Vardy in één keer met links, maar Caballero blokte de inzet van de aanvaller. Nog geen minuut na de onderbreking kwam Chelsea aan de leiding. Na een corner vanaf links van Mount richting de tweede paal twijfelde Kasper Schmeichel of hij moest uitkomen. Antonio Rüdiger klopte Hamza Choudhury in de lucht en knikte het leer in het doel: 0-1.

Leicester City slaagde er echter in om voor de ommekeer te zorgen. Een door Reece James geblokt schot van Harvey Barnes belandde in de verste hoek van de hulpeloze Caballero en betekende de 1-1 na 54 minuten spelen. Tien minuten later maakte de doelman geen goede indruk toen hij zijn doel tevergeefs verliet om een aanval onschadelijk te maken en hij eenmaal weer op de doellijn geen antwoord had op een schot van Ben Chilwell: 2-1.

Rüdiger nam twintig minuten voor het einde ook de gelijkmaker van Chelsea voor zijn rekening. Na een vrije trap van Mount vanaf links won de Duitser dit keer een kopduel van Chilwell en kopte hij de bal heerlijk in de verre hoek achter Schmeichel: 2-2. In het restant van het duel liet Leicester City na om toch drie punten te pakken. De vrijstaande Jonny Evans kopte naast vanaf een meter of zeven, terwijl Barnes het leer eveneens naast mikte na een goede pass van Vardy. De remise betekent dat Manchester United en Tottenham Hotspur, beide 34 punten, dit weekeinde de kans krijgen om dichter bij de top vier te komen.