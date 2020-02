Frank Lampard grijpt in en passeert duurste doelman ter wereld

Niet Kepa Arrizabalaga maar Willy Caballero verdedigt zaterdag het doel van Chelsea in het competitieduel met Leicester City. De Spaanse doelman ging de voorbije weken niet vrijuit bij enkele tegendoelpunten van de Londenaren en is nu gestraft door manager Frank Lampard. Caballero, 38 jaar, stond op 12 mei 2019 voor het laatst in de basis.

“Het is een beslissing die ik niet zomaar heb genomen”, vertelde Lampard voor aanvang van het duel in het King Power Stadium. “Ik heb vertrouwen in Willy. Ik heb vertrouwen in beide keepers.” De manager van Chelsea was bijna twee weken geleden na de 2-2 tegen Arsenal al kritisch op Kepa, die in de zomer van 2018 voor tachtig miljoen euro van Athletic Club werd overgenomen en daarmee tot de duurste doelman aller tijden uitgroeide.

Caballero stond in de FA Cup-ontmoeting met Hulll City, vier dagen na de stadsderby, reeds onder de lat (1-2 winst) en mag nu weer het doel verdedigen. Voor de ervaren Argentijn is het zijn eerste competitieduel sinds mei, toen het duel bij Leicester City in 0-0 eindigde. Dit seizoen verscheen hij in vier duels in de FA Cup en League Cup binnen de lijnen.

Opstelling Chelsea: Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho; Mount, Hudson-Odoi, Pedro; Abraham.