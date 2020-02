‘Waarom toch?! Ze zitten echt helemaal verkeerd met Bergwijn’

Op zondag 17.30 uur Nederlandse tijd kan het Premier League-avontuur van Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur beginnen. Voor de voormalig aanvaller van PSV wacht meteen de topper tegen grootmacht Manchester City. Het is de vraag of Bergwijn direct het vertrouwen krijgt van manager José Mourinho, maar de Portugees had vrijdag op de persconferentie in ieder geval lovende woorden over voor de Oranje-international. Hoewel Tottenham overtuigd is van de kwaliteiten van Bergwijn, hebben Engelse media hun twijfels over de toegevoegde waarde van de buitenspeler.

Door Tim Siekman

Bergwijn heeft veel zin om te acteren in de Premier League, zo gaf hij woensdag aan. "Dit is een geweldige transfer, naar een geweldige club. Het is een droom voor iedere speler om in de Premier League te spelen. De sfeer, de stadions die altijd vol zitten... Ik wil hier doelpunten maken, assists geven en de Champions League winnen. Het is geweldig om hier te zijn. Kijk alleen al naar de trainingsfaciliteiten. Als ik FIFA speel, dan is dat bijna altijd met een club uit de Premier League. Ik kijk er echt naar uit om in die geweldige sfeer te spelen", aldus Bergwijn op de clubsite. De aanvaller verheugde zich vooral op de samenwerking met Mourinho. "Als kleine jongen keek ik op naar de coach, José Mourinho. Nu speel ik voor hem!"

Bergwijn was helemaal overtuigd van zijn avontuur in Londen na afgelopen zondag, toen hij een gesprek had met Mourinho via FaceTime. "Steven was onder de indruk, zie je ineens Mourinho op je telefoon", zo gaf zaakwaarnemer Fulco van Kooperen aan tegenover de Volkskrant. "Hij staat ook bekend om zijn goede relaties met de spelers. Bovendien kende Mourinho de kwaliteiten van Steven, hij legde zijn speelwijze bij Tottenham Hotspur uit." Van Kooperen benadrukte dat Bergwijn zeker geen gok van Tottenham was, aangezien de club de aanvaller al jarenlang volgt. Enkele Engelse media plaatsen in aanloop naar de kraker tegen Manchester City hun vraagtekens bij de aankoop van 32 miljoen euro. Waarom zou juist deze overstap van de Eredivisie naar de Premier League wel goed uitpakken, nota bene bij een club waar het stikt van de goede aanvallers?

Mourinho heeft hoe dan ook het volste vertrouwen in Bergwijn, hoewel de Portugees vrijdag moest toegeven dat hij liever de komst van een centrumspits had gezien. "Hij heeft ongelooflijk veel potentie. Het is een fantastische speler voor Tottenham. We zullen goed voor hem zorgen. Hij is geen speler die meteen onze problemen laat verdwijnen. Hij is een goede aankoop, maar vooral voor de koers die we hebben uitgestippeld. De toekomst is niet vandaag of morgen. Het is een erg jonge speler. Hij past zeker in ons spelsysteem en we zijn verheugd dat hij er is. Bergwijn geeft ons opties, maar hij is natuurlijk geen spits. Hij speelt graag van de zijkant. Bij PSV vanaf links, bij het Nederlands elftal vanaf rechts", analyseerde Mourinho, die aangaf dat Bergwijn kon rekenen op speeltijd tegen the Citizens. "We hadden hem in de ideale wereld meer tijd gegund, maar hij kan spelen."

'Is Bergwijn weer iemand die zogenaamd levens gaat veranderen?'

Rafael van der Vaart maakte Engeland nog warm voor Bergwijn voordat de transfer officieel beklonken was. "Als het gaat gebeuren, dan heeft Tottenham in Bergwijn een geweldige aankoop", aldus de oud-middenvelder op Twitter. "Natuurlijk moet hij zich aanpassen aan het tempo en ambiance van de Premier League, maar zijn snelheid, techniek en kracht zullen zeker wat toevoegen aan het spel van Tottenham. Good luck to Stevie and my Spurs", besloot Van der Vaart. Darren Bent, eveneens oud-speler van the Spurs, kon zich wel vinden in de woorden van de Nederlander. Toch stak de voormalig spits zijn verbazing over de aankoop van Bergwijn niet onder stoelen of banken. "Ik begrijp hun aankopen soms echt niet", zei Bent tegenover Football Insider enige tijd voor de aanschaf van Bergwijn.

"Ja, ik begrijp dat hij een hele goede speler is, maar is nóg een vleugelspeler wel wat ze nodig hebben?! Is Bergwijn weer iemand die zogenaamd levens gaat veranderen? Ze hebben al veel talentvolle buitenspelers onder contract staan. Ze hebben Erik Lamela, ze hebben Heung-Min Son, ze hebben Lucas Moura... Wat heb je eraan als je nog zo'n vleugelspeler in huis haalt? Ik denk niet dat je zoveel vleugelspelers moet hebben. Als ik het voor het zeggen had, had ik Bergwijn gemeden. Tottenham probeert goede spelers te halen, maar ik denk toch echt dat de prioriteit moet liggen bij een centrumspits." Bent doelde hiermee vooral op de afwezigheid van Harry Kane, die door een hamstringoperatie nog maanden uit roulatie is. Tottenham zit zodoende zonder aanvalsleider, iets wat Bent moeilijk kon begrijpen.

Bij Sky Sports nuanceerde de oud-international van Engeland zijn harde woorden over Bergwijn, maar onderstreepte hij zijn verbijstering. "De nieuwe gast kan als nummer tien spelen, links, rechts... Hij is snel en krachtig, dat vind ik goed om te zien. Maar ik ben nog steeds van mening dat Tottenham een centrumspits nodig heeft." Bent kreeg bijval van Paul Robinson, die tegenover Football Insider dezelfde mening debiteerde. "Bergwijn is een beetje als Memphis Depay", concludeerde de oud-doelman van the Spurs. "Hij kan aan de zijkant spelen en ook centraal. Hij gaat echt kwaliteit toevoegen, maar er zijn teveel van dezelfde spelers. Er zijn vijf spelers die op drie posities willen acteren." Charlie Nicholas was de afgelopen tijd het meest kritisch op het beleid. "Waarom nog een buitenspeler?", stelde de oud-spits van Arsenal en Celtic bij Sky Sports. "Waarom toch?! Ze zitten echt helemaal verkeerd met Steven Bergwijn. Dit is toch geen aankoop van José Mourinho? Dit is simpelweg zakendoen en in de toekomst cashen."

Steven Bergwijn? I prefer 'Stevie'! - Mourinho

'Er zijn zeker redenen om voorzichtig te zijn met Bergwijn'

De Evening Standard onderschrijft in een analyse eveneens de kwestie of de transfer van Bergwijn daadwerkelijk van belang was voor Tottenham. De krant uit Londen begint positief door te stellen dat de aanvaller wel in het pulletje van Mourinho zal vallen. "Een hele eind terug, ten tijde van zijn eerste periode bij Chelsea, speelde Arjen Robben een belangrijke rol onder Mourinho. Hij houdt ervan om te spelen met snelle buitenspelers die hun tegenstanders kunnen passeren en de bal kunnen voorgeven óf naar binnen snijden. De nieuwe aankoop past perfect in het plaatje van Mourinho. Maar de drievoudig Nederlands kampioen is niet gehaald om als middelste aanvaller te dienen en het is maar de vraag waar Bergwijn vooral gaat spelen: op rechts of op links?"

De komst van Bergwijn kan ervoor zorgen dat Son permanent naar het centrum verhuist, waar de Zuid-Koreaan een iets vrijere rol kan hebben. "Het is de meest logische oplossing, zeker met het 3-5-2 systeem waarmee Mourinho graag speelt. Bergwijn geeft Mourinho ook de optie om in een meer traditionele 4-3-3 te spelen, waarbij óf de Nederlander óf Son de spits zal zijn. Een driemansmiddenveld, iets wat Mourinho probeerde tegen Southampton (1-1) afgelopen weekend, zou ook het beste kunnen halen uit Giovani Lo Celso, Tanguy Ndombele, Harry Winks en Moussa Sissoko, in ieder geval tot het moment dat Tottenham een ware leider op het middenveld heeft gehaald."

Volgens de Evening Standard is de komst van Bergwijn slecht nieuws voor zowel Ryan Sessegnon als Moura. "Hoewel Moura liever aan de zijkant speelt, blijkt hij als vleugelspeler van Tottenham weinig effectief: hij creëert te weinig kansen voor zijn teamgenoten. Mourinho kan er uiteindelijk voor kiezen de Braziliaan als supersub te gebruiken zoals zijn voorganger Mauricio Pochettino dat ook veelvuldig deed." Het dagblad weet echter maar al te goed dat Bergwijn, net als iedere buitenstaander, moet wennen. "Er zijn zeker redenen om voorzichtig te zijn, temeer omdat er in het verleden veel spelers uit de Eredivisie waren die moeite hadden aan te klampen in de Premier League. Daarnaast zijn Bergwijns prestaties in Europees verband pover te noemen", zo verwijst men naar het gebrek aan goals of assists in de Europa League-duels dit seizoen en zijn slechte moyenne van twee assists en nul doelpunt in twaalf wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League.

'De transfer van Bergwijn is een statement'

Met de transfer van de 22-jarige Bergwijn laat Tottenham duidelijk zien wat de nieuwe koers wordt, zo klinkt het in Engeland: vertrouwen op relatief jonge spelers. De komst van de Nederlander betekent de zesde aanwinst die 23 jaar of jonger is in de afgelopen twee transferperiodes. Fansite Spurs Web wijst op de groeimogelijkheden van onder anderen Bergwijn, Ndombele, Lo Celso, Winks, Sessegnon, Dele Alli en Davinson Sánchez. "Dit zijn allemaal spelers van begin twintig die nog hun top moeten halen. De transfer van Bergwijn is een statement van zowel José Mourinho als Daniel Levy (voorzitter van Tottenham, red.). Het is duidelijk dat beiden gefocust zijn op een project dat gestoeld is op jonge spelers."

De Engelse voetbalfans zijn razend benieuwd of Bergwijn daadwerkelijk een topper in de dop is óf de zoveelste miskoop uit Nederland. Tottenham probeerde de spanning rond de negenvoudig international al wat op te bouwen in aanloop naar zijn mogelijke debuut tegen the Citizens door te peilen hoe de aanvaller in eigen land wordt getaxeerd. De club vroeg Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, om Bergwijn alvast te kenschetsen. "Bergwijn is een van de spelers die wij Nederlanders, en ook de KNVB, the new wave noemen. We verwachten er veel van", aldus Verweij, die de bekende termen in de mond neemt om de aanvaller te typeren: explosief, snel en technisch zeer sterk.

"Hij is een speler die iedereen in zijn team wil hebben. Als je buiten de lijnen met hem omgaat, is hij erg stil, een verlegen jongen. Op het veld doet hij wat Justin Kluivert ook altijd zegt: ik ben goed in voetballen en dat is wat ik wil doen. Ik vind hem een groot talent", gaf Verweij aan op de clubsite van Tottenham. De journalist wil wel uit de wereld helpen dat Bergwijn zogenaamd een lastige jongen is, gezien de strubbelingen met PSV rond de miljoenentransfer. "Het lijkt nu alsof Steven een herrieschopper is, maar in Nederland weten we allemaal dat het tegendeel waar is. Er waren zondag problemen in de communicatie. Steven is volgens mij een echte professional en hij zou nooit stampij willen maken. Dus laat de fans van Tottenham weten: hij is allesbehalve een onruststoker."