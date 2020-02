Ajax - PSV: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

De wedstrijd tussen Ajax en PSV was de afgelopen jaren steevast een cruciaal duel met oog op het kampioenschap. Deze keer geldt dat alleen vanuit het oogpunt vanuit de Amsterdammers, want PSV kent een dramatisch seizoen, verkeert in een enorme crisis en staat op een bijzonder teleurstellende vijfde plaats op de Eredivisie-ranglijst. Maar ook bij Ajax is het geen rozengeur en manenschijn, want ondanks de koppositie is men in Amsterdam niet tevreden. Het team van trainer Erik ten Hag verloor in december en januari namelijk meerdere wedstrijden en ook voetballend kan het beter. Zondagmiddag staan beide teams tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax ontbreken met Hakim Ziyech (kuit), Daley Blind (hart) en David Neres (knie) belangrijke spelers. Tegen FC Groningen (2-1 nederlaag) ontbrak ook André Onana en de afwezigheid van het viertal brak de Amsterdammers uiteindelijk op. Onana kampte met een lichte schouderblessure, maar stond deze week gewoon weer op het trainingsveld en lijkt op tijd hersteld voor de wedstrijd van zondag. Zakaria Labyad, een andere langdurig geblesseerde speler, moet het duel met PSV nog wel aan zich voorbij laten gaan.

Ten Hag realistisch over vorm: 'Het was niet des Ajax'

“Met David gaat het wat langzamer dan verwacht, die had ik 1 februari bij de groep verwacht en dat is niet het geval. Met Ziyech gaat het proces volgens plan, maar hoe lang het gaat duren kan ik niet zeggen”, aldus Ten Hag vrijdag op de persconferentie. Ook Blind is weer op de weg terug na een ontstoken hartspier. “Daley is continu gemonitord en de onderzoeksresultaten waren dusdanig goed dat de seinen op groen zijn gezet. Hij heeft veel training gedaan, maar mag nu alles weer doen en is weer terug in de groep. Nu hij volledig is vrijgegeven, zullen we het proces moeten volgen hoe snel hij weer beschikbaar is. We moeten gaan bekijken en heel nadrukkelijk volgen wanneer hij terugkeert, ook in samenspraak met Daley hoe hij zich voelt.”

Voor Faber wordt het puzzelen tegen Ajax. Aanvoerder Ibrahim Afellay liep vorige week tegen FC Twente (1-1) tegen een rode kaart aan en is er zondag niet bij. Donyell Malen is er door een zware knieblessure niet bij en bovendien werd deze week afscheid genomen van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Gastón Pereiro (Cagliari). Daartegenover stond de komst van Ricardo Rodríguez en de van AC Milan gehuurde linksback lijkt zondag direct vanuit de basis te starten. De Zwitserse verdediger is speelgerechtigd na zijn transfer.

Vermoedelijke opstellingen

Het Algemeen Dagblad verwacht Onana weer terug tussen de palen. Op het middenveld lijkt Ryan Gravenberch het vertrouwen te krijgen. Het talent maakte vorige week tegen FC Groningen geen sterke indruk, maar desondanks lijkt hij volgens de krant te starten in de kraker tegen PSV. Siem de Jong lijkt zijn basisplaats daarentegen wel kwijt. Quincy Promes start naar verwachting ‘op tien’, terwijl Ten Hag een basisplaats in huis lijkt te hebben voor Lassina Traoré. De flanken van Ajax worden bezet door Dusan Tadic en Ryan Babel.

Bij PSV wordt Rodríguez op de linksbackpositie verwacht. Olivier Boscagli wordt naar de bank verdreven door de winterse versterking. Door de schorsing van Afelley komt er een plekje vrij op het middenveld en die vult Faber waarschijnlijk in met Jorrit Hendrix. In de punt van de aanval is het vertrouwen gevestigd op Sam Lammers, die vanaf de flanken bediend moet worden door Cody Gakpo en Bruma.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Promes; Tadic, Traoré, Babel

Vermoedelijke opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez; Hendrix, Rosario, Ihattaren; Bruma, Lammers, Gakpo

Statistieken Ajax - PSV

o Ajax staat voor het eerst op drie thuiszeges op rij tegen PSV in de Johan Cruijff Arena (alle competities); beide teams boekten veertien zeges op elkaar in dit stadion (vier keer gelijk) en bij een zege van Ajax is het onderling resultaat in de Arena voor het eerst in het voordeel van de Amsterdammers.

o Ajax kwam in de laatste acht Eredivisie-thuisduels met PSV tot scoren (net als in de periode 1988-1995), negen op rij zou de beste reeks sinds 1962-1986 betekenen (toen 26 op rij).

o In de laatste vijf Eredivisie-rondes verzamelden negen teams meer punten dan Ajax (6), terwijl er vijf teams waren die meer punten pakten dan PSV (7) in die periode.

De laatste vijf resultaten van Ajax en PSV in de Eredivisie

o Dusan Tadic scoorde drie keer in zijn laatste vijftien Eredivisie-duels (36 schoten), in zijn vijftien competitiewedstrijden daarvoor was de Serviër vijftien keer trefzeker (34 schoten).

o PSV won geen van de laatste vijf Eredivisie-duels met Ajax of Feyenoord (tweemaal gelijk, drie keer verlies), de laatste keer dat de ploeg zes ‘toppers’ op rij niet wist te winnen in de competitie was in 1972-1974 (toen 8 duels).

o Sam Lammers was tegen geen enkele tegenstander in de Eredivisie bij meer goals betrokken dan tegen Ajax (3 - 2 goals, 1 assist); Lammers maakte allebei zijn goals tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena en kan de eerste speler worden met minstens drie Eredivisie-goals in dit stadion tegen Ajax sinds Adil Ramzi in 2006.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 16.45 uur. Het duel wordt live uitgezonden door FOX Sports op kanaal 1. De voorbeschouwing op de topper in de Eredivisie begint om 15.30 uur.