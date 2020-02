Tagliafico: ‘Ik denk dat de blessures daar niet los van kunnen worden gezien’

Ajax neemt het zondag voor eigen publiek op tegen PSV en de Amsterdammers moeten het nog altijd stellen zonder David Neres, Daley Blind en Hakim Ziyech. Eind vorig jaar raakte ook Quincy Promes geblesseerd, terwijl tegen FC Groningen André Onana met een schouderblessure afwezig was. Zonder de vaste krachten verspeelde Ajax de afgelopen maanden veel punten. Nicolás Tagliafico vindt dat de blessures van de genoemde spelers geen excuus mag zijn voor de mindere resultaten.

Volgens de Argentijnse linksback heeft het team van trainer Erik ten Hag genoeg automatismes om het gemis van de basisklanten op te vangen. Neres (knie) en Ziyech (kuit) lijken de naweeën te ondervinden van een lang seizoen. “Hakim heeft na het zware, lange vorige seizoen de Afrika Cup gespeeld en David en ik waren op de Copa America. Ik denk dat de blessures daar niet los van kunnen worden gezien. Al is het ook een kwestie van geluk of je heel blijft of niet”, aldus de Argentijns international in gesprek met De Telegraaf.

Ten Hag blij met teruggekeerde Blind: 'Afwachten wanneer hij weer kan spelen'

Tagliafico lijkt onvermoeibaar. “Ik heb een aantal wedstrijden mijn rust kunnen pakken. Maar ik zit er ook weleens doorheen. Als mijn tank leeg is – en dat gebeurt soms – dan probeer ik daar niet aan te denken en ga ik door”, aldus de verdedier, die vertrouwen heeft in een goede afloop van het duel met PSV. “We spelen thuis en hebben de verplichting om onze fans de overwinning te schenken. We weten dat we dat kunnen en gaan dat ook doen. Het seizoen is nog lang, dus beslissend voor het kampioenschap is Ajax-PSV deze keer niet. Maar een overwinning geeft ons ongetwijfeld een boost.”

De vleugelverdediger is een belangrijke schakel in de ploeg van Ten Hag. Samen met landgenoot Lisandro Martínez brengt hij gif in het spel van Ajax. “Lisandro en ik moeten zorgen dat de vonk overslaat op onze ploeggenoten. Onze passie moet een duidelijke boodschap zijn. Martinez heeft zich snel en goed aangepast. Hij doet het hartstikke goed.” Tagliafico houdt er zondag geen rekening mee dat het zijn laatste duel met PSV kan zijn. “Nee, nee, nee, integendeel. Ik ben alleen met het heden bezig en denk niet aan een eventuele transfer. We willen als groep het seizoen succesvol afsluiten en daar ligt de volledige focus op. Ik wil van waarde zijn voor het team en voor vuur zorgen.”