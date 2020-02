Steven Pienaar: ‘Bij een stoplicht kreeg ik een pistool op me gericht’

Steven Pienaar groeide op in Johannesburg en verliet Zuid-Afrika op jonge leeftijd voor een kans bij Ajax. In zijn carrière droeg hij de shirts van clubs als Everton en Borussia Dortmund. De oud-middenvelder is na zijn loopbaan teruggekeerd naar Zuid-Afrika, maar inmiddels is hij weer woonachtig in Nederland om zijn trainersloopbaan op te starten. “Wat we hebben meegemaakt, is een van de redenen waarom we weer in Nederland zijn gaan wonen.”

Nare ervaringen hebben Pienaar doen besluiten om vanuit Zuid-Afrika terug te keren naar Nederland. “Er gebeuren daar elke dag ernstige dingen en zelf hebben we dat ook ervaren. Er is in ons huis ingebroken, terwijl we boven lagen te slapen”, legt hij uit in De Telegraaf. “Voor mijn kinderen was dat een grote shock. Er wordt in Zuid-Afrika door criminelen extra gekeken naar bekende mensen met geld. Ik heb in Johannesburg meegemaakt dat ik dwars door het spitsuur achtervolgd werd door criminelen. En dat ik bij een stoplicht een pistool op me kreeg gericht en mijn horloge moest inleveren.”

Pienaar is de criminaliteit in Zuid-Afrika gewend, maar dat geldt niet voor zijn Nederlandse vrouw. “Zij wilde graag terug naar Nederland. Maar toen we hier net terug waren als gezin, vond hier op IJburg en in de Bijlmer bijna elke dag een liquidatie plaats. Ik zei tegen mijn vrouw: ’Dit gebeurt dus ook in Nederland’. Ook hier is het niet altijd veilig.” Terug in Nederland en bij Ajax kan Pienaar zich weer op voetbal richten. “Dit is voor een beginnende trainer de beste club om als leerschool te hebben. Het blijft bijzonder hoeveel jonge spelers bij Ajax doorkomen. En het is helemaal bijzonder als je ziet hoe Ajax erin slaagt met die jonge spelers succes te hebben in de Europa League en Champions League.”

De oud-international (37) kijkt met veel genoegen naar het huidige eerste elftal van Ajax. Hij is onder de indruk van het spel dat wordt gespeeld onder hoofdtrainer Erik ten Hag. “De speler die mij het meest aanspreekt in dit Ajax, is Hakim Ziyech. Ik ben een fan van hem. Ik vind het altijd mooi om naar hem te kijken”, aldus Pienaar. “De speler die het meest op mij lijkt, is misschien wel Lisandro Martínez. Hij is een speler waar Ajax nog heel veel plezier aan gaat beleven. Hij kan overal spelen. Vroeger speelde ik ook bijna overal. Linksbuiten, soms ook rechtsbuiten, op acht, op tien. Martínez is een echte strijder, maar kan ook heel goed voetballen. Dat had ik ook in mijn spel.”