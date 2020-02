‘Ik dacht dat Özyakup Van Persie op dat moment dood wilde maken’

Dick Advocaat is blij met de komst van Oguzhan Özyakup naar Feyenoord. De trainer kende de middenvelder nog vanuit zijn tijd bij Fenerbahçe. Özyakup liet als speler van Besiktas een goede indruk achter op Advocaat en dat komt mede door een ruzie met Robin van Persie. Tijdens een wedstrijd tussen Fenerbahçe en Besiktas kregen de twee het met elkaar aan de stok en dat zal Advocaat niet snel vergeten. “Ja, dat gebeurde toen ik trainer was van Fenerbahçe. Dat was geweldig, dat akkefietje. Ik heb tegen Oguzhan ook gezegd: ’Mede daarom heb ik je genomen’.”

Tijdens de stadsderby waren Van Persie en Özyakup niet van elkaar onder de indruk. Advocaat kan zich het duel nog goed voor de geest halen. “Vlak voor tijd maakte Van Persie de 0-1. Toen liep hij meteen op Özyakup af en ging hij zo voor hem op zijn knieën zitten. Ik dacht dat Özyakup hem op dat moment dood wilde maken. Maar toen begon het! Omdat het zich vlak voor het einde allemaal afspeelde, ging het in de tunnel en de hal bij de kleedkamers verder”, vertelt de Feyenoord-trainer in De Telegraaf.

Advocaat nam plaats achter een pilaar en volgde de confrontatie tussen de twee spelers, die elkaar goed kennen vanuit hun gezamenlijke tijd bij Arsenal. “Het was echt een veldslag”, aldus Advocaat, die vindt dat de confrontatie met Van Persie iets zegt over de winnaarsmentaliteit van Özyakup.”Zeker! Bij Besiktas waren ze doodziek dat ze verloren. En het ging er tussen Van Persie en Özyakup hard aan toe. Ik geloof dat ze twee jaar niet meer met elkaar gesproken hebben. Inmiddels is dat gelukkig weer goed.”

Özyakup bevestigt dat hij en Van Persie lang niet met elkaar spraken, maar die tijd is voorbij. “Op een gegeven moment heb ik hem gebeld en heb ik mijn excuses aangeboden. We hebben het uitgesproken. Ik was jonger en ik zat fout. In die bewuste wedstrijd tussen Fener en Besiktas ging het er hard aan toe.” Özyakup zou tijdens het duel tegen Van Persie hebben gezegd dat hij beter kon stoppen als ‘oudje’. “Ik ging te ver.”

De Feyenoord-middenvelder koestert de herinneringen uit zijn tijd bij Arsenal. Van Persie ontfermde zich destijds over hem. “Bij Arsenal was Robin altijd met mij bezig. Als jonge speler moet je daar gebruik van maken. We speelden niet op dezelfde positie, toch heb ik veel geleerd van hem. Met zijn vrouw Bouchra samen heeft hij me heel veel geholpen. Robin was een voorbeeld voor me, niet alleen als voetballer, ook als mens.”