‘Verhitte confrontatie Van Bommel en Waterreus op De Herdgang’

Mark van Bommel werd halverwege december ontslagen als trainer van PSV, maar is anderhalve maand later nog altijd onderwerp van gesprek. Volgens Ronald Waterreus voert de vertrokken coach een ‘loopgravenoorlog’ tegen de huidige clubleiding en zal hij niet rusten voordat algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong ‘gesneuveld zijn’. Het Algemeen Dagblad schrijft zaterdag een reconstructie over de afgelopen periode en meldt dat het afgelopen maandag tot een confrontatie is gekomen tussen Van Bommel en Waterreus.

Volgens de krant heerst er binnen het vermoeden dat Van Bommel achter ‘het spel rond Steven Bergwijn en Tottenham Hotspur zit’. Speler en (ex-)trainer zouden nog regelmatig app-contact hebben. Sinds het ontslag van Van Bommel heeft de Oranje-international weinig meer laten zien bij PSV en meldde hij zich geblesseerd af voor het trainingskamp naar Qatar. “In de bekerwedstrijd tegen NAC is hij totaal onzichtbaar. En kort voor de wedstrijd tegen FC Twente meldt hij zich doodleuk af bij interim-trainer Ernest Faber, tot woede van de directie”, zo klinkt het. Het dagblad schrijft over vermoedens van een opzetje waarbij ook Mino Raiola een vinger in de pap zou hebben. Hij leek even de nieuwe zaakwaarnemer van Bergwijn te worden, maar uiteindelijk maakt hij onder Fulco van Kooperen de overstap naar Tottenham Hotspur.

Na het gelijkspel van PSV tegen FC Twente (1-1) bestormden circa vijftig supporters de hoofdingang van het Philips Stadion. Bij de club zou sterk het gevoel leveren dat Van Bommel nog altijd nauwe contacten onderhoudt met leden van de harde kern. De trainer laat aan het Algemeen Dagblad weten dat dit onzin is en hij niets te maken heeft met de ongeregeldheden. “De trainer ervaart de berichtgeving over hem als een regelrechte afleidingsmanoeuvre, bedoeld om de beroerde resultaten te verdoezelen.” Van Bommel komt zelf nog regelmatig op De Herdgang, daar zijn zoon Ruben speelt bij PSV Onder-16. Maandagavond heeft dat geleid tot een rechtstreekse confrontatie tussen Van Bommel en Waterreus. Laatstgenoemde was toevallig op het sportcomplex. Rond het duel tussen Jong PSV en Excelsior ‘voerden de twee Limburgers een verhitte onderlinge discussie, voor menigeen zichtbaar. Verwijten vliegen over en weer.’

“Ik heb de afgelopen weken juist de pers gemeden, omdat ik zowel de club als mezelf rust wilde geven”, reageert Van Bomel in de krant na het lezen van het artikel. “Ik ben inmiddels zes weken weg uit Eindhoven, het moet duidelijk zijn voor iedereen dat PSV en Mark van Bommel een afgesloten hoofdstuk is. Helaas maken allerlei onzin-verhalen dat onmogelijk. Ik heb ervoor gekozen niet te reageren op allerlei onwaarheden en verdenkingen van anonieme bronnen, om de simpele reden dat dit de rust bij PSV niet ten goede komt. Dat doe ik dus ook nu niet. Ik wens PSV het beste.''”