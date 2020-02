Kieft rekent af met Gerbands en De Jong na televisieoptreden Faber

Wim Kieft heeft in zijn column voor De Telegraaf geen goed woord over voor de gang van zaken bij PSV. De oud-spits vindt het onbegrijpelijk dat algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong er voor hebben gekozen om Ernest Faber vorige week zondag het woord te laten voeren bij Studio Voetbal, terwijl juist de clubleiding onder vuur lag. Kieft noemt De Jong bovendien ongeschikt voor zijn functie als technisch manager.

De crisis in Eindhoven komt volgens Kieft voort uit ‘geen kwaliteit, slechte prestaties en groeiende kritiek’. Hij ziet sommige personen wegduiken in de huidige situatie. “Zo lieten de directieleden Toon Gerbrands en John de Jong interim-trainer Ernest Faber zondag in Studio Voetbal de kastanjes uit het vuur slepen. Dat hoort niet. Zeker niet met de wetenschap dat Faber hoofd jeugdopleiding is bij PSV en niet de uitstraling heeft van een groot kampioen”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Met dat slappe verweer van ’werken voor PSV’ en ’trots op het embleem’. Inhoudsloze teksten van iemand die niet in staat is zo'n crisis te bezweren of in goede banen te leiden.”

Kieft prijst Faber voor het feit dat hij het stokje van Mark van Bommel heeft overgenomen, want volgens de oud-international is er geen enkele gereputeerde trainer te vinden die zijn naam in Eindhoven op het spel wil zetten. “Krijgt Faber zo’n televisieuitnodiging dan zeg je als PSV-directie toch: ’Wij gaan het verhaal vertellen en uitleggen hoe alles in elkaar steekt’. Wie dat niet doet als leiding, begrijpt er niets van”, stelt Kieft. “Dit staat los van de constatering dat John de Jong ongeschikt is voor de rol van technisch directeur bij een topclub als PSV. Inhoudelijk getuige de aankopen en omdat hij het liefst niet naar buiten treedt, maar je kan je in zo’n rol niet verschuilen. Af en toe moet je op de voorgrond treden.”

“Overigens is de ontslagen Mark van Bommel sowieso een hele vermoeiende man om mee te werken”, vervolgt Kieft, wijzend naar de houding van de ontslagen trainer. “Kijk eens naar zijn houding, dat gespeelde altijd, of die perspraatjes en zijn verleden als speler. Er is altijd wat rondom Van Bommel aan de hand en altijd voert hij van die kansloze, onnodige strijdjes, intern en extern. Zo vervelend altijd. Maar uiteindelijk is dat allemaal niet relevant zolang je als trainer kan beschikken over goede spelers. Er zijn voldoende trainers die er niets van kunnen, maar dat valt niet op omdat ze goede spelers hebben rondlopen.”

Volgens Kieft beschikt Faber bij PSV over te weinig kwaliteit, zeker nu Steven Bergwijn voor maximaal 32 miljoen euro is verkocht aan Tottenham Hotspur. Ook van de Zwitserse aanwinst Ricardo Rodríguez is hij niet onder de indruk. “Behoudens Donyell Malen en Mo Ihattaren heeft PSV een hopeloze selectie. Denzell Dumfries is een volwaardige Eredivisie-speler en die Ricardo Rodríguez is een welkome versterking, maar AC Milan laat hem niet voor niets gaan. Van een linksback hoef je trouwens niet te verwachten dat hij een elftal uit het moeras trekt.”