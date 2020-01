Fans Galatasaray én Celta de Vigo juichen: ‘probleemkind’ maakt transfer

Celta de Vigo heeft voor de tweede keer dit seizoen tijdelijk afscheid genomen van Emre Mor. De Spaanse club maakt vrijdagavond laat bekend dat de aanvaller de rest van het seizoen aan Olympiacos is verhuurd. Aan de hand van bepaalde sportieve doelstellingen zal de Griekse topclub aan het einde van het seizoen wel of geen verplichte optie tot koop hebben.

Celta betaalde medio 2017 een bedrag van dertien miljoen euro aan Borussia Dortmund, dat zelf een jaar eerder dik 9,5 miljoen euro aan FC Nordsjaelland had overgemaakt. De in Denemarken geboren Turk, die zich voor vijf jaar aan die Borussen had verbonden, kwam in Duitsland niet verder dan negentien optredens. Emre Mor hoopte in Vigo zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar in zijn eerste twee jaar kwam hij tot slechts 39 duels voor de noorderlingen.

Emre Mor maakte zich in Spanje niet populair met zijn gedrag buiten de lijnen. Zo ontbrak hij op enkele trainingen, dook hij graag het nachtleven in en onderhield hij een moeizame relatie met trainers én medespelers. Celta verhuurde de 22-jarige aanvaller dit seizoen aan Galatasaray, waar hij in zijn eerste half jaar zeer wisselvallig presteerde.

Olympiacos geeft Emre Mor een nieuwe kans in zijn nog altijd prille loopbaan. De aanvaller onderging vrijdag een medische keuring, waarna de handtekeningen werden gezet. De optie tot koop bedraagt naar verluidt zes miljoen euro.