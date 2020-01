Kaj Sierhuis had ultrakorte nacht: ‘Om zes uur stond ik op Amsterdam CS’

Kaj Sierhuis is blij met zijn overstap naar Stade Reims. Nadat FC Groningen groen licht gaf om een transfer te maken, begon de hectiek voor de 21-jarige aanvaller. Aan de fraaie transfer ging maar weinig slaap voor Sierhuis vooraf, zo vertelt hij gesprek met De Telegraaf. “Donderdag kreeg ik pas om elf uur ’s avonds toestemming van FC Groningen om naar Frankrijk te gaan voor de medische keuring.”

“Een uur later zat ik in de auto naar Jisp en weer drie uur later lag ik in mijn bed. Inmiddels was het dus drie uur in de ochtend en om vijf uur werd ik gewekt”, memoreert Sierhuis de dag waarop zijn transfer werd afgerond. “Om zes uur stond ik op Amsterdam Centraal en vanaf daar ben ik met mijn zaakwaarnemers Nikkie Bruinenberg en Patrick Poldervaart in vijf uurtjes naar Reims gereden.”

“Daar heb ik de medische keuring in drie delen ondergaan en dus kun je je wel voorstellen dat ik nu kapot ben.” FC Groningen huurde Sierhuis sinds de winterstop van het seizoen 2018/19 van Ajax en had na anderhalf jaar een optie tot koop. Daarom moest Ajax voor de verkoop van Sierhuis ook met FC Groningen in gesprek. De transfersom van vier miljoen euro wordt nu gedeeld.

Sierhuis kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. “De eerste indruk is dat ik bij een warme club ben terechtgekomen. De wedstrijd van zaterdag bij Angers komt te vroeg, maar midweeks tegen Nice-thuis hoop ik te kunnen debuteren.” De aanvaller maakte in 33 Eredivisie-wedstrijden voor FC Groningen negen goals, waarvan één afgelopen weekend tegen Ajax (2-1 winst). Zijn contract bij Ajax liep tot medio 2021.