Barcelona en OGC Nice bereiken akkoord: optie tot koop van tien miljoen euro

De wegen van Moussa Wagué en Barcelona scheiden tijdelijk. OGC Nice en de topclub uit Spanje maken vrijdagavond bekend dat de verdediger de rest van het seizoen op huurbasis in Zuid-Frankrijk zal afmaken. Wagué kwam niet in de plannen van trainer Quique Setién voor en beide partijen vonden een verhuur de beste oplossing.

OGC Nice neemt het salaris van Wagué voor zijn rekening én heeft een optie tot koop van tien miljoen euro bedongen plus een variabel bedrag van een half miljoen euro. Indien de Ligue 1-club ervoor kiest om de Senegalees A-international definitief over te nemen, beschikt Barcelona tot juni 2021 over een terugkoopoptie van vijftien miljoen euro.

Na de zomer van 2021, én zolang Wague in het tenue van OGC Nice speelt, heeft Barcelona altijd een eerste optie op de 21-jarige verdediger. Hij kwam anderhalf jaar geleden voor vijf miljoen euro over van het Belgische KAS Eupen en maakte in april 2019 zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij kwam in totaal tot zes optredens.