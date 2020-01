FC Groningen haalt direct na verkoop van Sierhuis opvolger binnen

FC Groningen heeft zich per direct versterkt met Daishawn Redan, zo maakt de Eredivisionist bekend via de officiële kanalen. De spits, die over twee dagen negentien jaar wordt, komt voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Hertha BSC. Redan is de opvolger van Kaj Sierhuis, die op de slotdag van de transferperiode naar Stade Reims vertrok.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is tevreden met het binnenhalen van de jongeling. "Daishawn is weliswaar een jonge speler, maar heeft bij Ajax, Chelsea, Jong Oranje en nu ook Hertha BSC wel in een omgeving gevoetbald waar veel wordt gevraagd en geëist", zegt de oud-middenvelder op de clubwebsite. "Wat wij al van hem wisten, plus de informatie die wij hebben ingewonnen, leert ons dat Daishawn een zeer interessante speler is, die ons uitstekend kan helpen in het restant van dit seizoen. Hij is snel en heeft diepte in zijn spel."

Groningen had door het plotselinge vertrek van Sierhuis dringend behoefte aan een extra aanvaller. "Wij zaten niet breed in onze spitsen en we zijn heel blij dat we er met de komst van Daishawn een extra optie bij hebben", aldus Fledderus. Redan maakte op zestienjarige leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar Chelsea en tekende in 2019 bij Hertha. Tot nu toe speelde Redan één Bundesliga-wedstrijd voor de club uit Berlijn.

Tegelijkertijd met de komst van Redan maakt Groningen melding van het vertrek van Sierhuis. De spits speelde sinds januari 2019 op huurbasis in Groningen. Sierhuis stond nog onder contract bij Ajax en de Amsterdammers verkopen hem naar verluidt voor circa vier miljoen euro. Omdat Groningen een koopoptie op hem had, deelt de club mee in de transfersom.