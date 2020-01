Mohamed Ihattaren maakt controversiële overstap van zaakwaarnemer

Mino Raiola vergroot zijn invloed binnen PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Mohamed Ihattaren laat zich vanaf februari begeleiden door de bekende zaakwaarnemer. Raiola is tevens de belangenbehartiger van Mark van Bommel, die in december werd ontslagen als trainer van de Eindhovenaren.

Ihattaren liet zich tot op heden begeleiden door zijn broer Yassir, maar kiest nu voor Raiola als zaakwaarnemer. De belangenbehartiger heeft ook PSV'ers Pablo Rosario en Donyell Malen in zijn stal en breidt zijn invloed binnen de club dus uit. De clubleiding maakt zich daar vooralsnog niet druk om, zo klinkt het. Raiola onderhoudt een doorgaans uitstekende relatie met PSV.

De Eindhovenaren liggen overhoop met Raiola's cliënt Van Bommel, die zijn ontslag bij de club niet lijkt te kunnen verkroppen. De oefenmeester zou nog altijd goed contact onderhouden met verschillende spelers en daarmee nog altijd de sfeer binnen de selectie beïnvloeden. PSV verwacht echter dat die situatie geen invloed zal hebben op de band met Raiola.

Hugo Borst waarschuwde de club eerder wél voor de invloed van Raiola. “Wie denkt dat je klaar bent met een machtige man als Mark van Bommel wanneer je hem officieel de wacht aanzegt, is naïef”, schreef de journalist. "Leg je oor te luister bij Ajax en je weet dat het een hel is om als club te moeten onderhandelen met Raiola. Ze dachten bij PSV verlost te zijn van Van Bommel, maar het tegendeel is waar. Ze zijn nog lang niet van hem af."