Leverkusen doet Bosz een plezier met aankoop van achttien miljoen

Bayer Leverkusen heeft op de slotdag van de transfermarkt toegeslagen. Edmond Tapsoba maakt de overstap van Vitoria Guimarães naar de Bundesliga-club en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan de zomer van 2025. De transfer werd vrijdag afgerond en wereldkundig gemaakt nadat de Duitse transferwindow was gesloten. Hoewel beide clubs geen mededelingen doen over de transfersom, is er naar verluidt een bedrag van achttien miljoen euro gemoeid met de overstap.

“Ondanks dat hij pas twintig jaar oud is, was hij al een onbetwiste basisspeler bij Guimarães. Behalve zijn verdedigende kwaliteiten, beschikt Tapsoba ook over scorend vermogen”, laat sportief directeur Simon Rolfes weten op de clubwebsite van Bayer Leverkusen. De in Burkina Faso geboren verdediger kwam dit seizoen al 32 keer in actie en scoorde daarin liefst 8 keer. Ook Rudi Völler is zeer tevreden met het binnenhalen van Tapsoba. “Met zijn geweldige potentieel is hij een interessante speler”, aldus de oud-international. “We zijn blij dat we hem binnen hebben kunnen halen.”

Tegenover de komst van Tapsoba staat het vertrek van Panagiotis Retsos. De verdediger wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Sheffield United. Zijn contract in Leverkusen loopt nog door tot medio 2022. “Panos heeft een compleet jaar verloren door blessures. Het is belangrijk voor hem om weer veel aan spelen toe te komen. Sheffield biedt hem in de Premier League de kans om op het hoogste niveau weer toe te werken naar zijn oude vorm”, aldus Völler.