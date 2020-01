VVV-Venlo haalt Zwitser met Nederlands paspoort weg bij FC Thun

VVV-Venlo heeft zich vier uur voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Roy Gelmi. De 24-jarige verdediger komt op huurbasis over van FC Thun. De Zwitserse mandekker, die ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, maakt het seizoen af in de Eredivisie.

Gelmi werd opgeleid door St. Gallen en groeide daar uit tot vaste basisspeler. In de zomer van 2017 maakte de centrumverdediger de overstap naar FC Thun en ook daar stond hij in de basis. Dit seizoen kwam hij tot vijftien wedstrijden. “Ik ben blij dat ik bij VVV-Venlo de kans krijg om te laten zien wat ik kan op het hoogste niveau in Nederland”, reageert hij op de clubwebsite van VVV. “Aan mij om die kans te grijpen en samen met het team te zorgen dat we ons dit jaar handhaven in de Eredivisie.”

Volgens technisch manager Stan Valckx was de komst van een verdediger hard nodig. “Na het vertrek van Damian van Bruggen en Samuel Scheimann zaten we natuurlijk niet echt breed meer in de verdedigers. Met Roy hebben we een prima nieuwe optie in de laatste linie”, aldus Valckx. “Het staat buiten kijf dat Roy zijn mannetje staat in de verdediging. Hij is lang, sterk met het hoofd, maar desondanks ook snel en wendbaar. Roy kan nog heel belangrijk voor ons gaan worden in de beslissende fase van de competitie.”