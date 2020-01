Transfersoap Pereiro krijgt vier uur voor deadline nieuwe wending

Gastón Pereiro leek hard op weg naar Cagliari, maar het is hoogst onzeker of de transfer van de Uruguayaan nog voor het sluiten van de transfermarkt wordt afgerond. De deal leek in kannen en kruiken, maar volgens clubwatcher Rik Elfrink klinkt er ‘lichte zorg’ vanuit het kamp van de zaakwaarnemers. “De vrees voor een nieuwe streek van Paco Casal blijft groot”, aldus Elfrink.

Door inmenging van Casal liep PSV in een eerder stadium vele miljoenen mis toen een transfer van Pereiro naar Spartak Moskou op het laatste moment niet doorging. Deze transferperiode was er een akkoord met Cincinatti FC, maar desondanks kwam Pereiro niet tot een akkoord met de club uit de Major League Soccer. Hij kan daar naar verluidt vijf miljoen euro per jaar verdienen.

De transfer van Gastón Pereiro is nog niet bevestigd door Cagliari. Uit het kamp van zaakwaarnemers klinkt lichte zorg door. De vrees voor een nieuwe streek van Paco Casal blijft groot. PSV bevestigt nog niets. Casal kwam met Cagliairi op de proppen, idee was dat het goed zat. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 31, 2020

Pereiro bleef liever in Europa en reisde af naar Sardinië om de deal af te ronden. PSV was inmiddels akkoord over een transfersom van naar verluidt 2,5 miljoen euro. Het leek een kwestie van tijd, maar met nog een paar uur voor het sluiten van de transfermarkt is men bevreesd dat de deal niet rond komt. Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad schrijft vrijdagavond op Twitter dat er vrees is nu de transfer nog altijd niet is afgerond.

"Eerder werd al voorspeld vanuit het kamp van zaakwaarnemers dat Casal in staat is om het tot de laatste seconde te rekken. We gaan het zien, nog ruim vier uur", aldus Elfrink. De regionale krant wist eerder al te melden dat PSV helemaal klaar is met Casal. Wanneer Pereiro de club heeft verlaten zal de Eindhovense club nooit meer met de zaakwaarnemer zaken doen.