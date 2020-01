Manchester City verhuurt Angeliño halfjaar na vertrek bij PSV met optie tot koop

Manchester City verhuurt Angeliño de rest van het seizoen aan RB Leipzig, zo bevestigen beide clubs via de officiële kanalen. De tijdelijke overgang van de linksback is net voor het sluiten van de transfermarkt, wat in Duitsland al om 18.00 uur gebeurde, afgerond.

Zowel Manchester City als RB Leipzig maakt geen melding van een optie tot koop, maar die is er volgens de BBC wel degelijk. Als de koploper van de Bundesliga tevreden is over de prestaties van de vleugelverdediger, dan kan Leipzig hem voor dertig miljoen euro definitief inlijven. De Spanjaard speelde sinds afgelopen zomer weer voor Manchester City, nadat de Britse topclub de met PSV afgesproken terugkoopoptie van twaalf miljoen euro had gelicht.

PSV had hem in de zomer van 2018 nog voor vijf miljoen euro overgenomen van de Engelsen. Angeliño maakte in dienst van PSV furore, maar eenmaal terug bij City was hij niet verzekerd van een basisplaats. Dit seizoen maakte de linksachter twaalf keer zijn opwachting in een officiële wedstrijd. The Citizens schrijven dat de blessureproblemen bij de club grotendeels opgelost zijn, waardoor er ruimte is voor Angeliño's vertrek.

RB Leipzig zou Angeliño veel meer perspectief bieden op speeltijd, waarbij de Spanjaard bij de Duitse topclub ook nog goede kans maakt op de landstitel. De vleugelverdediger ligt momenteel tot de zomer van 2023 vast in Engeland.