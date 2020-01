Hoffenheim laat Locadia vertrekken na miljoenendeal met Dortmund

Jürgen Locadia heeft zijn laatste wedstrijd voor TSG Hoffenheim gespeeld en keert per direct terug naar Brighton & Hove Albion. De Nederlandse aanvaller speelde op huurbasis voor de club uit de Bundesliga. Het is onbekend of zijn vertrek bij Hoffenheim iets te maken heeft met vermeende interesse van Cincinatti FC uit de Major League Soccer. Tegenover het vertrek van Locadia staat de komst van Jacob Bruun Larsen, die voor negen miljoen euro overkomt van Borussia Dortmund.

Locadia werd afgelopen zomer naar Hoffenheim gehaald, waar Alfred Schreuder was aangesteld als hoofdtrainer. Na een moeizame start kwam de ex-aanvaller van PSV in totaal tot vier goals in elf Bundesliga-optredens. Mogelijk ligt zijn toekomst in de Verenigde Staten, want deze week werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Cincinatti, waar Ron Jans trainer is. Omdat Locadia dit seizoen al voor Brighton en Hoffenheim in actie kwam, mag hij deze jaargang niet meer voor een andere club spelen in Europa.

Viel Erfolg, Jürgen! ???? Die Leihe von Jürgen #Locadia wird aufgelöst und der Niederländer kehrt zum Premier League-Klub Brighton & Hove Albion zurück. #TSG pic.twitter.com/kiqa3ir5QI — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 31, 2020

Met Bruun Larsen ziet Schreuder het vertrek van Locadia opgevangen worden. De 21-jarige Deense linksbuiten komt voor miljoenen over van Dortmund, waar hij dit seizoen niet aan de bak kwam in het eerste elftal van trainer Lucien Favre. Bruun Larsen kwam in 2015 op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Dortmund terecht. Na vijf jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging, zo laat Dortmund weten. Bruun Larsen kwam vorig seizoen nog regelmatig in actie namens Dortmund, terwijl hij deze jaargang genoegen moest nemen met vier invalbeurten.