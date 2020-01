Beste speler tweede periode: ‘Ik kom eigenlijk gewoon uit de amateurs’

Robert Mühren heeft voor zijn spel in de tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie het bronzen schild gekregen voor beste speler. De aanvaller van SC Cambuur die dit jaar gehuurd wordt van het Belgische Zulte Waregem beleeft een goed seizoen en gaat met zijn ploeg uit Leeuwarden aan kop in de KKD. In dit interview vertelt hij over zijn keuze over SC Cambuur en plannen voor de toekomst.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!





Justus Dingemanse is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma's en reportages.