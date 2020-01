‘Angeliño maakt in laatste uren van deadline day nog een toptransfer’

Angeliño gaat volgens BILD op deadline day nog een transfer maken. Volgens de Duitse boulevardkrant staat de linksback van Manchester City in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig. Naar verluidt hoopt de huidige koploper van de Bundesliga nog voor 18.00 uur, wanneer de deadline in Duitsland daar is, zich op huurbasis te versterken met Angeliño.

De Spaanse vleugelverdediger speelt sinds afgelopen zomer weer voor Manchester City, nadat de topclub de terugkoopoptie van twaalf miljoen euro had gelicht. Angeliño maakte in dienst van NAC Breda en PSV furore, maar bij de Engelse grootmacht is hij niet verzekerd van een basisplaats. Bij RB Leipzig zou de back zeer regelmatig aan spelen toekomen, zo klinkt het.

De 23-jarige verdediger krijgt af en toe speelminuten van manager Josep Guardiola, maar kan niet uitkijken naar een vaste plek bij de eerste elf. RB Leipzig zou Angeliño veel meer perspectief bieden, waarbij de Spanjaard bij de Duitse topclub ook nog kans maakt op de landstitel. De vleugelverdediger ligt momenteel tot de zomer van 2023 vast bij the Citizens.