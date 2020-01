Heracles dendert door op deadline day en haalt opnieuw versterking uit Italië

Heracles Almelo heeft Giacomo Quagliata gecontracteerd, zo meldt de Eredivisionist vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger komt over van Serie C-club FC Pro Vercelli 1892. Quagliata heeft een verbintenis getekend tot de zomer van 2022, met een optie voor nog een seizoen.

Technisch manager Tim Gilissen is blij met de komst van de verdediger. "Giacomo is een talentvolle speler die wij met onze scouting lange tijd intensief hebben gevolgd. Na het vertrek van Lennart Czyborra hebben we doorgeschakeld. De linksachter-positie is nu weer dubbel bezet. Giacomo krijgt bij ons de tijd om door te groeien", aldus Gilissen op de clubsite.

Quagliata sluit maandag aan bij de selectie. De Italiaanse verdediger stond sinds 2016 onder contract bij Pro Vercelli en speelde ook op huurbasis voor Latina Calcio en SSC Bari. Eerder op de vrijdag meldde Heracles al de komst van Delano Burgzorg. De 21-jarige buitenspeler wordt voor een halfjaar gehuurd van het Italiaanse Spezia Calcio.