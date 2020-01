‘Talentvolle’ Leon Bergsma vindt na Ajax en AZ derde werkgever

Leon Bergsma gaat voetballen voor FC Den Bosch. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat men de verdediger voor de rest van het seizoen huurt van AZ. "Met Leon Bergsma halen we wederom een talentvolle centrale verdediger binnen met de nodige ervaring", laat manager voetbalzaken Bert Ruijsch weten op de clubsite.

"Leon is een speler met een goede fysiek en voetballend vermogen. Daarnaast beschikt hij ook over de communicatieve vaardigheden om een defensie neer te zetten. We zijn blij dat we door deze deal de balans weer terug hebben gebracht binnen de selectie", besluit Ruijsch op de clubsite van de huidige nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie.

Bergsma geldt bij FC Den Bosch als vervanger van de naar RKC Waalwijk vertrokken Stefan Velkov. Eerstgenoemde centrale verdediger genoot zijn opleiding voor het grootste gedeelte bij Ajax. Ook kwam hij meerdere malen in actie voor jeugdelftallen van Oranje. In de zomer van 2018 verkaste Bergsma naar AZ, waar hij in september 2018 zijn debuut in de hoofdmacht maakte in het bekerduel met Alcides.

