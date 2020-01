Fortuna meldt breuk: ‘Dit avontuur heeft niet uitgepakt zoals we wilden’

Cian Harries zal niet meer in het shirt van Fortuna Sittard te bewonderen zijn. De Eredivisionist meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de centraler verdediger per direct vertrekt naar Bristol Rovers FC, dat uitkomt in de League One. De 22-jarige Welshman werd door Fortuna afgelopen zomer voor een seizoen gehuurd van Swansea City.

Bij Fortuna kwam Harries in de eerste seizoenshelft tot acht wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij één keer trefzeker was. "Voor beide partijen heeft dit avontuur niet uitgepakt zoals we hadden gewild", aldus technisch manager Sjoerd Ars op de site van Fortuna.

“Wij bedanken Cian voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club”, besluit Ars. Harries tekent voor tweeenhalf jaar bij Bristol Rovers FC. Eerder was de voormalig jeugdinternational van Wales actief voor Coventry City en Cheltenham.