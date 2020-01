PSV wimpelt belangstelling en onzekerheid spoedig af met contractverlenging

De onderhandelingen tussen PSV en Noni Madueke over contractverlenging bevinden zich in een vergevorderd stadium, zo weten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad te melden. De zeventienjarige aanvallende middenvelder, die tevens als buitenspeler uit de voeten kan, ligt nog vast tot medio 2021, maar er zijn reeds verschillende gesprekken gevoerd over een langer verblijf.

Madueke zou zelf ook wel oren hebben naar een langer verblijf in Eindhoven. Op 10 maart wordt de jeugdinternational van Engeland achttien en dan wil PSV hem voor langere tijd aan zich binden. "Noni staat daarvoor open, hij ziet zijn toekomst in Nederland", zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van technisch directeur John de Jong. Daarmee zouden de Eindhovenaren tevens de vermeende belangstelling voor Madueke kunnen afwimpelen.

De Daily Mail wist donderdagavond te melden dat Arsenal, Wolverhampton Wanderers, RB Leipzig en Valencia hem op de korrel hadden. Die belangstelling had voornamelijk te maken met zijn contractsituatie, aangezien de huidige verbintenis nog loopt tot medio 2021. Het lijkt dus aannemelijk dat beide partijen spoedig tot een overeenstemming komen over een langer verblijf. PSV nam Madueke in de zomer van 2018 over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder had weggehaald bij Crystal Palace.

De jeugdinternational van Engeland heeft zich in Eindhoven stormachtig ontwikkeld en maakte dit seizoen eerst zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV. Namens de beloftenploeg van de Eindhovenaren was hij tot dusver in drie wedstrijden goed voor twee doelpunten. In het begin van het seizoen zat Madueke al op de bank tijdens het met 0-4 gewonnen uitduel met Apollon Limassol in de voorronde van de Europa League, maar tot speelminuten kwam het op Cyprus nog niet. Na tegen PEC Zwolle (4-1 zege) nog negentig minuten op de bank te hebben gezeten, gunde trainer Ernest Faber hem in de wedstrijd tegen VVV een kwartier voor tijd zijn debuut in de hoofdmacht.