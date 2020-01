Mourinho plaatst ondanks superlatieven voor Bergwijn een kanttekening

Steven Bergwijn maakte deze week de overstap van PSV naar Tottenham Hotspur. De Engelse club betaalt ongeveer dertig miljoen euro voor de aanvaller, die zondag zijn debuut kan maken in de topper tegen Manchester City. José Mourinho is blij met de komst van Bergwijn, maar geeft wel aan dat hij liever een centrumspits had verwelkomd bij the Spurs.

Mourinho moest op de persconferentie vrijdag nog even wennen aan de naam van de 22-jarige Bergwijn. "Steven Burgwine, niet?", zei de Portugees tegen de perschef. "Moeilijke naam. Ik noem hem liever Stevie. Hij heeft ongelooflijk veel potentie. Het is een fantastische speler voor Tottenham. We zullen goed voor hem zorgen. Hij zal geliefd worden bij de fans."

De manager benadrukt dat Bergwijn tijd nodig heeft om te wennen aan het niveau. "Hij is geen speler die meteen onze problemen laat verdwijnen. Hij is een goede aankoop, maar vooral voor de koers die we hebben uitgestippeld. De toekomst is niet vandaag of morgen. Het is een erg jonge speler. Hij past zeker in ons spelsysteem en we zijn verheugd dat hij er is."

Mourinho moest echter wel toegeven dat hij graag een spits had verwelkomd. "Bergwijn geeft ons opties, maar hij is natuurlijk geen spits. Hij speelt graag van de zijkant. Bij PSV vanaf links, bij het Nederlands elftal vanaf rechts. Ik had graag nog een spits zien komen", aldus Mourinho, die wel verwacht dat Bergwijn in actie komt tegen City. "We hadden hem in de ideale wereld meer tijd gegund, maar hij kan spelen."