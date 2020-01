Vitesse doet opnieuw zaken in Scandinavië met ‘het oog op de toekomst’

Vitesse heeft zich versterkt met Filip Möller Delaveris, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige vleugelaanvaller wordt door de Arnhemmers overgenomen van het Noorse Odds BK en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drieënhalf jaar, dat hem tot medio 2023 aan Vitesse verbindt. Möller Delaveris is de tweede winterse aanwinst uit Noorwegen, nadat eerder Sondre Tronstad werd binnengehaald.

Möller Delaveris werd opgeleid door Odds BK en maakte in 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van de Noorse club. Totaal speelde de vleugelaanvaller 22 officiële wedstrijden voor de nummer drie van het vorige Eliteserien-seizoen, waarin hij tot 6 doelpunten en 3 assists kwam. De jeugdinternational van Noorwegen krijgt bij Vitesse rugnummer vijftien en zal volgende week aansluiten bij de selectie van de Arnhemmers, die eerder deze maand Tronstad overnamen van Haugesund.

“Ik voel kriebels in mijn buik, want het is voor mij als een droom die uitkomt. Ik heb enorm veel zin om voor Vitesse te gaan spelen. Daarnaast denk ik dat de Nederlandse competitie, met de aanvallende speelstijl, mij goed ligt. Ik hou ervan om dribbels te maken en probeer mijn teamgenoten in scoringspositie te krijgen. Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep”, laat de aanwinst van Vitesse weten op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Filip is een veelzijdige speler. Hij heeft diepte in zijn spel en heeft een goede passeeractie in huis”, zo licht technisch directeur Marc van Hintum toe. “Het is een talent, dat we hebben gehaald met het oog op de toekomst. We willen hem langzaam brengen en hebben hem daarom al in de winter gehaald. Hoewel Filip ook vanaf de rechterflank kan spelen, zien we hem vooral als linksbuiten. Ondanks dat hij pas 19 jaar is geworden, is hij fysiek al behoorlijk sterk.”