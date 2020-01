Dick Advocaat verklapt directe basisplaats voor ‘hele irritante’ aanwinst

Feyenoord versterkte zich afgelopen week met Oguzhan Özyakup, die op huurbasis werd overgenomen van Besiktas. De 27-jarige middenvelder zal zaterdagavond direct een basisplaats hebben in het duel met FC Emmen, zo vertelt trainer Dick Advocaat vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd. Özyakup vervangt Orkun Kökcü, die in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2 zege na verlenging) een lichte blessure heeft opgelopen.

“Je moet het zo zien: er zijn een aantal middenvelders vertrokken. We hadden de behoefte aan iemand die evengoed is als de spelers die we voor die posities al hebben of zelfs beter is. Hij is een jongen met heel veel ervaring en ik had niet gedacht dat we hem zouden kunnen krijgen, dus ik ben heel benieuwd hoe zich ontwikkelt in dit elftal”, zegt Advocaat over Özyakup. De oefenmeester van Feyenoord kent de middenvelder nog van de tijd dat hij trainer was bij Fenerbahçe.

'Voelt goed om bij Feyenoord te zijn' | Eerste interview Oguzhan Özyakup!

“Toen was hij een hele irritante speler, dat heb ik ook tegen hem gezegd en is een reden dat ik hem graag wilde hebben. Dat wil ik bij hem terugzien. Als tegenstander was hij een vervelende speler om tegen te spelen, laat ik het zo zeggen. Hij wil zich in de kijker spelen voor het EK en daar kunnen wij van profiteren, want normaal komt zo’n speler niet naar Feyenoord”, aldus de ervaren oefenmeester. Hij krijgt de vraag of Özyakup geen aanpassingstijd in Rotterdam nodig heeft.“We hebben weinig anderen, hè. Alleen Renato Tapia, maar die zie ik meer als een controlerende middenvelder.”

Nicolai Jörgensen is zaterdagavond wel inzetbaar tegen FC Emmen. De Deense spits viel tegen Fortuna evenals Kökcü uit, maar blijkt tijdig hersteld te zijn. Advocaat verwelkomde met Robert Bozeník afgelopen week nog een versterking en de Slowaakse spits behoort dit weekeinde direct tot de wedstrijdselectie van Feyenoord. “Je ziet dat hij een beetje zoekende is naar zijn positie, als hij een fout maakt, hoor je: ‘Sorry, sorry’. Dat zou Oguzhan niet zo snel doen. Mensen uit die landen hebben dat, ik heb hetzelfde meegemaakt met Martin Skrtel bij Zenit, die was ook heel netjes en bescheiden.”