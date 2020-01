Aangeslagen John de Jong ‘maakt afwegingen’ over toekomst bij PSV

Het is de afgelopen tijd behoorlijk onrustig geweest bij PSV. Na het 1-1 gelijkspel van afgelopen zondag werd de hoofdingang van het Philips Stadion bestormd door woedende supporters, die zich voornamelijk tot technisch directeur John de Jong richtten. De Jong geeft vrijdagmiddag op de persconferentie waarop Ricardo Rodríguez bij PSV gepresenteerd wordt te kennen dat de onrust hem niet onberoerd heeft gelaten.

“Ik zit twintig jaar bij PSV. Dit is in het stadion het moeilijkste wat ik ooit meegemaakt heb. Dat is zwaar, pittig en doet heel veel pijn. Ik neem alles voor kennisgeving aan, heb mijn social media weggedaan”, zo tekenen Voetbal International en het Eindhovens Dagblad op uit de mond van De Jong. “Ik had een belangrijke dag met de transferwindow. Ik heb begin deze week tegen de raad van commissarissen gezegd dat ik 24 uur per dag aan de slag zou gaan deze week. Daarna zien we verder.”

De Jong sluit niet uit dat hij opstapt bij PSV. “Ik maak de komende periode mijn afwegingen. Ik word niet bedreigd, maar als je bewegingsvrijheid in het geding is, dan vraag ik me weleens af: Waar zijn we mee bezig? Het enige dat ik kan zeggen is dat ons hoofd veiligheid mij gisteren heeft gebeld dat de politie heeft gezegd dat er geen acute dreiging is. Terugkeren naar de scouting ga ik sowieso niet doen. Die kans is nul”, stelt de technisch eindverantwoordelijke bij PSV. Na het duel met FC Twente sprak hij met de raad van commissarissen. “We hebben het toen niet gehad over de verdere toekomst. Het gaat niet om mij, het gaat om het clubbelang. Dit is de club onwaardig.”

Ondertussen valt er in de laatste uren van de transferwindow nog wat werk te verzetten voor De Jong. Om de uitgaande transfer van Gastón Pereiro naar Cagliari af te ronden, moet er nog een handtekening gezet worden. De Jong verwacht overigens dat dit wel goed komt. Daarnaast probeert PSV Rodríguez nog speelgerechtigd te krijgen voor de uitwedstrijd tegen Ajax van komende zondag. Daarvoor moet alleen de Italiaanse voetbalbond nog zijn toestemming geven.