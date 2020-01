Vitesse en Go Ahead doen zaken: ‘Heb alleen maar positieve dingen gehoord’

Jeroen Houwen maakt het seizoen op huurbasis af bij Go Ahead Eagles, zo meldt Vitesse vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman komt bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie onder anderen oud-Vitessenaren Elmo Lieftink, Boyd Lucassen, Gino Bosz en Martijn Berden tegen.

Houwen keepte in seizoen 2017/18 acht competitieduels en vier wedstrijden in de play-offs om Europees voetbal bij Vitesse. Het lukte de keeper echter niet om definitief door te breken in het eerste elftal van de Arnhemmers. Na een kortstondige verhuurperiode vorig seizoen bij Telstar, keerde Houwen weer terug in GelreDome.

Bij Go Ahead zal Houwen aansluiten als extra doelman bij de eerste selectie. "Ik zal het team zo goed mogelijk proberen te steunen in de beslissende tweede seizoenshelft", vertelt de sluitpost op de site van zijn nieuwe werkgever. "Bij Go Ahead Eagles heb ik meer vooruitzicht op speelminuten. Ook bij het tweede elftal", vervolgt Houwen.

Houwen omschrijft zichzelf op de clubsite als een 'traditionele doelman'. "Ik ben vrij lang en heb een goede trap. Met Vitesse heb ik ooit eens op de bank gezeten in De Adelaarshorst. De sfeer was toen mooi. Ik heb alleen maar positieve dingen gehoord over de club."