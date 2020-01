Richairo Zivkovic verrast en tekent in de Premier League

Richairo Zivkovic gaat spelen voor Sheffield United. De Premier League-club meldt vrijdag via de officiële kanalen dat de aanvaller wordt gehuurd van Changchun Yatai. Komende zomer heeft Sheffield United de optie om Zivkovic definitief over te nemen. Manager Chris Wilder erkent dat de komst van Zivkovic naar de Engelse club als een verrassing kan worden gezien.

De 23-jarige aanvaller maakte in februari 2019 voor ongeveer 2,5 miljoen euro de overstap naar de Chinese tweedivisionist, na een mislukt avontuur in België bij KV Oostende. Oostende had de aanvaller in de zomer van 2017 voor 1,2 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar beleefde uiteindelijk maar weinig plezier aan hem. Nu slaat Sheffield United toe en haalt men Zivkovic, een transfer waar niet iedere fan van is overtuigd.

"Mensen zien dat we soms buiten de gebaande paden kijken met onze aanwinsten. Maar bij deze hebben we hard gewerkt", zegt Wilder op de clubsite. "We weten genoeg over hem, we houden hem al een tijdlang in de gaten. Hij was een jeugdinternational van Nederland en zal voor andere teams onvoorspelbaar blijken. We weten wat we aan hem hebben. Hij wil zelf ook het beste uit deze situatie halen. Hij zal ons veel snelheid geven in ieder geval."

Zivkovic beschikt in China nog over een verbintenis die tot medio 2021 loopt. Mogelijk zal de huidige nummer acht van de Premier League dus dit contract eerder afkopen. "Hopelijk gaat het dermate goed dat we hem definitief gaan overnemen in de zomer. Dit is een aanwinst met het oog op de toekomst", aldus Wilder over Zivkovic.