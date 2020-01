Ernest Faber bijt stevig op zijn lip: ‘Ik vind daar van alles van’

PSV wacht zondag de zware uitwedstrijd tegen Ajax. De Eindhovense club zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen, terwijl het buiten het veld eveneens onrustig is. Trainer Ernest Faber gaat het in voetballend opzicht mogelijk iets anders aanpakken, zo geeft de trainer van de huidige nummer vijf van de Eredivisie vrijdag op de persconferentie aan.

"Je moet uiteindelijk wel resultaat gaan halen, dat zou op een iets andere manier kunnen zijn. Dat is heel reëel", zegt Faber, geciteerd door Voetbal International. De coach weet nog niet of hij kan beschikken over back Ricardo Rodríguez, die wordt gehuurd van AC Milan. "Hij heeft goed getraind, maar het is afwachten hoe hij daar nu op reageert. Hij heeft immers lang niet gespeeld."

Match Preview: Ajax - PSV

Faber geeft aan dat er ook nog wat papierwerk moet worden afgehandeld inzake de Zwitsers international. De coach is in ieder geval blij dat Rodríguez heeft gekozen voor een dienstverband in Eindhoven. "Hij voegt verdedigend stabiliteit toe, straalt rust uit en heeft ervaring", zo luidt het oordeel van Faber. "Hij weet ook wat het is om onder druk te spelen."

De coach erkent dat het momenteel zeer onrustig is rond PSV. "Ik vind daar van alles van, maar het gaat mij om zondag en ga dat dus niet uitspreken", aldus Faber, die probeert de onrust bij de selectie weg te houden. "Maar dat is super moeilijk. Aan de andere kant zijn we professionals. We moeten goed trainen, een plan maken en eindelijk weer een wedstrijd winnen."