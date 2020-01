Actief ADO maakt op de valreep ook nog uitgaande huurtransfer bekend

Milan van Ewijk speelt de rest van het seizoen voor SC Cambuur, zo maakt ADO Den Haag via de officiële kanalen bekend. De huidige koploper van de Keuken Kampieon Divisie huurt de negentienjarige vleugelverdediger tot het einde van het seizoen van de club uit de Hofstad. Van Ewijk werd afgelopen zomer door ADO overgenomen van tweededivisionist Excelsior Maassluis.

Aanvankelijk veroverde Van Ewijk direct een basisplaats bij ADO, maar door een blessure verdween hij uit het elftal van de club uit Den Haag. Onder de nieuwe trainer Alan Pardew hoeft de jonge vleugelverdediger niet te rekenen op een plaats bij de eerste elf, waardoor beide partijen hebben besloten om voor een huurperiode te kiezen. Van Ewijk, die tot dusver twaalf officiële wedstrijden voor ADO speelde, heeft nog een contract tot medio 2022.

“Voor mij is het goed om nu vlieguren te maken en mezelf door te ontwikkelen”, zegt Van Ewijk op de website van ADO over zijn tijdelijke vertrek. “Ik zal in de zomer als een sterkere en meer ervaren speler terugkomen bij ADO Den Haag. Uiteraard ben ik er heilig van overtuigd dat de club dan nog in de Eredivisie speelt. Ik ga de jongens in ieder geval goed aanmoedigen om erin te blijven.”