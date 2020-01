Blind zet volgende stap in herstel; ook positief nieuws over Ziyech

Daley Blind heeft vrijdag deelgenomen aan de groepstraining van Ajax. Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, meldt op Twitter dat de medespelers van de verdediger ‘verheugd’ reageerden op de aanwezigheid van de Oranje-international. Blind kampt sinds enige tijd met een ontstoken hartspier en zal voorlopig nog geen duels spelen.

Blind staat sinds december aan de kant met de hartspierontsteking. De stopper werkt sindsdien aan zijn herstel en maakt langzaam progressie. Zonder Blind zette Ajax veel misstappen, waardoor de voorsprong van de Amsterdammers in de Eredivisie inmiddels flink is geslonken. De topper tegen PSV komende zondag komt in ieder geval te vroeg voor Blind.

Volgens Voetbal International gaat het ook de goede kant op met Hakim Ziyech. De middenvelder raakte in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam geblesseerd, waarna men vreesde voor een lange absentie. Volgens het weekblad verloopt het herstel van Ziyech echter heel goed. 'Wat David Neres betreft: de Braziliaanse aanvaller ligt op schema na zijn knieblessure, maar hij moet nog even geduld hebben', zo klinkt het.