Van der Vaart ziet gemis bij Ajax: ‘Die schoot er een paar over de omheining’

Voor Ajax staat komende zondag de topper tegen PSV in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Erik ten Hag kan in dat duel geen beroep doen op Hakim Ziyech, die weken aan de kant staat met een kuitblessure. Rafael van der Vaart geeft in gesprek met de NOS aan dat de afwezigheid van Ziyech een gigantische invloed op het spel van Ajax heeft.

Van der Vaart zag in de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (2-1) de bevestiging dat Ziyech de ‘belangrijkste en beste speler’ bij de Amsterdammers is. “Hij draagt dat team heel erg in zijn eentje. Als zo'n speler niet meedoet, zie je dat bepaalde automatismen ontbreken. Wie moet dan die bal geven? Dan krijg je dat spelers de ballen naar elkaar toe spelen van: doe jij het maar. Nu gingen ze met z'n allen lopen, stond eigenlijk iedereen op een rij en moest de pass van Martínez komen. En die schoot er een paar over de omheining.”

“Als hij de bal verliest, of een ander, is hij de eerste die volle bak erop gaat. Vroeger wilde hij nog weleens een wegwerpgebaar maken als hij de bal niet kreeg, maar dat doet hij niet meer”, gaat Van der Vaart verder. Hij constateert dat Ziyech in de omschakeling ‘niet eens nadenkt’, maar er ‘meteen eropaf sprint’. “Dat is geweldig om te zien en slaat ook over op het publiek. Dat merk je ook, hij is megapopulair geworden.”

Van der Vaart zou Donny van de Beek op ‘tien’ zetten, terwijl hij Ten Hag adviseert om Quincy Promes op links, Ryan Babel in de spits en Dusan Tadic op rechts te zetten. “Ik denk ook dat Neres erg gemist wordt op dit moment, dat wordt vaak onderschat. Met Babel en Promes heb je eigenlijk twee dezelfde types. In Neres had je er nog eentje die de snelheid en dribbel had om er voorbij te gaan, of met een rare actie uit het niets iets kon creëren.”