Barcelona verzekert zich voor 31 miljoen euro van nieuwe aanvaller

Barcelona heeft zich verzekerd van de diensten van Francisco Trincão. De Catalanen maken via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige aanvaller voor een bedrag van 31 miljoen euro wordt overgenomen van het Portugese SC Braga. Trincão, die pas komende zomer de overstap naar Barcelona maakt, zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2025 en krijgt een afkoopclausule van vijfhonderd miljoen euro.

Trincão, die doorgaans op de rechterflank speelt en ook op de andere posities in de aanval uit de voeten kan, werd opgeleid door SC Braga. In december 2018 maakte de jeugdinternational van Portugal op negentienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Portugese club, voor wie hij in dertig officiële wedstrijden goed was voor drie doelpunten en zes assists. Die doelpunten en assists verzorgde Trincão overigens allemaal in de 22 duels die hij dit seizoen speelde voor de huidige nummer vijf van de Liga NOS.

Het heeft Barcelona klaarblijkelijk overtuigd om 31 miljoen op tafel te leggen voor Trincão. De Catalanen omschrijven hem op de officiële website als ‘snelle en behendige speler met een geweldige techniek in zijn linkerbeen’. “Door zijn goede inzicht is hij in staat om veel assists te leveren. Bovendien heeft hij een goede dribbel in huis, wat hem onvoorspelbaar maakt voor de defensie van tegenstanders”, zo valt er te lezen op het digitale thuis van Barcelona. Trincão, die een vijfjarig contract tekent in Catalonië, maakt het seizoen dus af bij SC Braga.

Overigens zou Barcelona op de laatste dag van de transferwindow ook nog nadrukkelijk op zoek zijn naar een tijdelijke vervanger voor Luis Suárez. De Uruguayaan is maanden uit de roulatie met een knieblessure en verschillende namen passeerden de afgelopen tijd de revue bij de Catalanen. Onder meer Dusan Tadic, Cédric Bakambu, Edinson Cavani, Rodrigo Moreno en Pierre-Emerick Aubameyang werden gelinkt aan de vacature bij Barcelona, maar voorlopig is een winterse aanwinst voor de voorste linie nog uitgebleven.