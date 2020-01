RTV Noord onthult constructie Ajax en Groningen inzake Sierhuis én Zeefuik

Kaj Sierhuis gaat Nederland achter zich laten. FC Groningen en Ajax zullen de vier miljoen euro die Stade Reims biedt voor de spits gaan verdelen, zo meldt RTV Noord vrijdag. Op dit moment is de spits, die op huurbasis actief was bij de Trots van het Noorden, in Frankrijk om medisch gekeurd te worden en de laatste plooien glad te strijken.

Volgens de regionale omroep laat FC Groningen Sierhuis mede door Deyovaisio Zeefuik naar Frankrijk verkassen. Naar verluidt heeft technisch directeur Mark-Jan Fledderus een ijzer in het vuur gegooid inzake Zeefuik. 'Toen Zeefuik in de winter van 2018 door FC Groningen werd aangetrokken, betaalde toenmalig directeur Hans Nijland 300.000 euro voor de talentvolle rechtsback.'

Ajax, de jeugd heeft de Toekomst

'Ajax kon Zeefuik echter te allen tijde terugkopen voor 800.000 euro. De waarde van Zeefuik op dit moment ligt echter veel hoger. Intern wordt bij FC Groningen gesproken van een transferwaarde die ligt tussen de drie en vijf miljoen euro. Die constructie is na het doen van de deal omtrent Sierhuis aangepast. Ajax krijgt een percentage op het moment dat Zeefuik verkocht wordt, maar de terugkoopclausule is uit het contract gehaald', zo klinkt het.

Ook zou er nog interesse van minimaal één club omtrent de rechtsback van FC Groningen zijn geweest, maar daar is de club niet op ingegaan. 'Fledderus wilde volgens ingewijden pas de deal beklinken op het moment dat hij een vervanger voor Sierhuis had gevonden, maar vanwege de tijd heeft hij deze voorwaarde donderdagavond laten varen. Anders had Sierhuis niet meer gekeurd kunnen worden in Frankrijk.'