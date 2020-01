FC Groningen geeft Sierhuis toestemming om transfer af te ronden

Kaj Sierhuis is op weg naar de uitgang bij FC Groningen. Nadat De Telegraaf donderdagavond laat al melding maakte van een akkoord over het vertrek van de van Ajax gehuurde spits naar Stade Reims, meldt de Trots van het Noorden vrijdagochtend zelf via de officiële kanalen dat Sierhuis toestemming heeft gekregen om een transfer af te ronden.

Er was de laatste dagen veel te doen om Sierhuis. De 21-jarige spits wordt door Ajax verhuurd aan FC Groningen, dat na dit seizoen ook een optie tot koop heeft om hem definitief in te lijven. De aanvaller kwam daardoor in de bijzondere situatie terecht dat geen van de twee clubs zomaar een beslissing kon nemen over zijn toekomst.

FC Groningen en Ajax zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan en hebben toch nog een overeenkomst weten te bereiken. De Amsterdammers krijgen op hun beurt naar verluidt vier miljoen euro van Stade Reims voor hun jeugdexponent en de verwachting is dat een deel van dit bedrag doorgestuurd zal worden naar het Hitachi Stadion.

Of FC Groningen erin is geslaagd om een vervangende spits aan te trekken is nog niet duidelijk. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus stelde dit als een van de oorspronkelijke voorwaarden in de onderhandelingen met Ajax. Sierhuis speelde sinds begin vorig jaar voor Groningen en maakte 10 doelpunten in 37 wedstrijden voor de noorderlingen. Hij ligt nog tot medio volgend jaar vast bij Ajax.