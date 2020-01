Borussia Dortmund en Juventus akkoord over deal van 30 miljoen

Emre Can vervolgt zijn loopbaan bij Borussia Dortmund, zo maakt de Duitse club wereldkundig. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Juventus. Er is daarnaast een verplichte koopoptie ter waarde van 30 miljoen euro afgesproken. De medische keuring bracht geen blessureproblemen aan het licht, waarna het contract tot 2024 werd ondertekend. Can beschikte bij Juventus over een contract tot medio 2022.

Can stond al enige tijd in de belangstelling van Dortmund, al ging Juventus niet direct akkoord met de voorstellen vanuit Duitsland. Daarnaast leken de salariseisen van de middenvelder lange tijd een struikelblok te vormen. Alle plooien zijn echter gladgestreken op de laatste dag van de transfermarkt. Het is nog niet duidelijk of Can, die ook werd gelinkt aan Arsenal, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain, zaterdag al zijn debuut kan maken in het duel met 1. FC Union Berlin.

De kersverse aanwinst van Dortmund was bij Juventus op een zijspoor beland. Can werd eerder dit seizoen zelfs niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. Hij verlaat La Vecchia Signora met 4 doelpunten en 1 assist in 45 wedstrijden achter zijn naam. Can kwam eerder in Duitsland uit voor Bayern München en Bayer Leverkusen. Daarnaast diende de middenvelder enige jaren Liverpool.