‘Gepikeerd Atlético Madrid zet voorgoed streep door komst droomaanwinst’

Edinson Cavani werd bijna de gehele maand januari in verband gebracht met een transfer naar Atlético Madrid en onder meer de ouders van de spits van Paris Saint-Germain bemoeiden zich met de toekomst van hun zoon. Met nog ruim veertien uur te gaan tot het sluiten van de transfermarkt lijkt het echt niet meer van een vertrek van de Uruguayaan te komen en Cavani moet los Colchoneros volgens berichten uit Spanje ook voor aankomende zomer wegstrepen als optie wanneer zijn contract afloopt.

AS weet vrijdag te melden dat de overgang van de routinier naar Atlético zo goed als rond was. De twee partijen waren het eens geworden over het salaris dat de spits zou gaan opstrijken en ook over de aanvullende voorwaarden was een akkoord bereikt. ‘Het enige wat eigenlijk nog ontbrak, was de handtekening en de aankondiging’, zo klinkt het uit Spanje.

Atlético was daarnaast rond met PSG over een transfersom van rond de vijftien miljoen euro. Aanvullende eisen van de zaakwaarnemer van Cavani hebben er naar verluidt echter voor gezorgd dat de transfer nu voorgoed van de baan is. Hij zou de overgang van zijn cliënt hebben beschouwd als een transfervrije stap en daarom een hoge commissie hebben gevraagd. De belangenbehartiger verlangde volgens de Spaanse sportkrant ongeveer eenzelfde bedrag als Atlético over zou maken naar Parijs, waardoor de kosten om Cavani binnen te halen ineens verdubbeld zouden worden.

De huidige nummer vijf van LaLiga was hier zo door gepikeerd dat het nu definitief een streep heeft gezet door de komst van Cavani. De 32-jarige spits was eigenlijk de enige kandidaat voor trainer Diego Simeone, die op dit moment met Álvaro Morata en Diego Costa twee moeizaam scorende spitsen tot zijn beschikking heeft. Als noodoplossing wordt er nu voor gekozen om Yannick Ferreira Carrasco voor een halfjaar te huren van Dalian Yifang. De Belg speelde eerder al drie jaar voor Atlético en kan op verschillende posities in de aanval, waaronder als hangende spits, uit de voeten.