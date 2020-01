Man United laat vraagprijs van 125 miljoen zakken

Matheus Cunha staat op het punt om RB Leipzig in te ruilen voor Hertha BSC. De aanvaller, die achttien miljoen euro moet kosten, is inmiddels medisch gekeurd door zijn nieuwe werkgever. (BILD)

Manchester United heeft daarnaast de kans om Willian José over te nemen van Real Sociedad afgeslagen. Tottenham Hotspur is nog wel in gesprek met de Spanjaarden, die dertig miljoen euro willen zien voor de spits. (Sky Sports)