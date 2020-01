Grote verbazing over moddergooien bij PSV: ‘Dit is toch niet te geloven?’

Bij PSV is het al tijden onrustig. Medio december werd Mark van Bommel ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten, maar ook onders diens opvolger Ernest Faber gaat het allesbehalve voorspoedig in het Philips Stadion. Jan Kromkamp, tussen 2006 en 2011 speler van PSV, ziet de sportieve crisis met lede ogen aan. De voormalige rechtsback kent de nummer vijf in de Eredivisie juist als een rustige en stabiele club.

Hier en daar wordt zelfs gesproken over de grootste sportieve crisis bij PSV ooit. "Dat kan ik me wel voorstellen", vertelt Kromkamp in gesprek met De Telegraaf. "Ik heb nog nooit zoveel ellende naar buiten zien komen als nu gebeurt. Bij een normaal gemoedelijke en rustige club. Heel erg jammer." Kromkamp betreurt de voortijdige aftocht van Van Bommel bij PSV. "Het is sowieso heel jammer dat hij ontslagen is en een coryfee als Van Bommel is weggegaan. Er komen nu allerlei zaken naar buiten die niet des PSV zijn."

Oud-doelman Ronald Waterreus haalde in een column in De Limburger keihard uit naar de werkwijze van Van Bommel. Volgens Waterreus zaagt de ontslagen coach aan de stoelpoten van algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong. Een kwalijke zaak, zo oordeelt Kromkamp. "Dan denk ik: jeetje man, dit is toch niet te geloven? Maar wat is waarheid? Dat gal spuwen van iedereen moet maar zo snel mogelijk ophouden."

Kromkamp vindt de huidige situatie bij PSV ‘waardeloos’, zeker nu Ajax de volgende tegenstander is. De gewezen vleugelverdediger hoopt dat het elftal van Faber zondag vrijuit kan voetballen en de problemen even vergeet. "Ze hebben nog steeds spelers met kwaliteit, die in zo’n duel, waarin niks wordt verwacht, zonder schroom kunnen opstaan. Dit is een verloren jaar. Je moet hopen sportief in beter vaarwater te kunnen komen en langzaam bouwen richting volgend seizoen."